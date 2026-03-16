Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kho tri thức

Chiêm ngưỡng kỳ quan đá thiên nhiên kỳ ảo có 1-0-2 của Thái Lan

Nằm giữa vùng núi đá sa thạch độc đáo ở Đông Bắc Thái Lan, Công viên Lịch sử Phu Phra Bat lưu giữ nhiều dấu tích văn hóa cổ xưa.

Quần thể đá sa thạch có hình dạng kỳ lạ. Công viên Lịch sử Phu Phra Bat nổi tiếng với hàng loạt khối đá sa thạch bị xói mòn qua hàng triệu năm, tạo thành những cột đá, mái đá và tảng đá chồng lên nhau có hình dạng rất đặc biệt. Nhiều khối đá trông giống như những chiếc nấm khổng lồ hoặc mái nhà tự nhiên giữa rừng. Ảnh: fahthaimag.com.
Nơi lưu giữ các bức tranh đá cổ đại. Trong khu vực công viên có nhiều vách đá và mái đá chứa tranh khắc và tranh vẽ tiền sử. Những hình ảnh này được cho là do các cộng đồng cư dân cổ đại trong khu vực tạo ra cách đây hàng nghìn năm, phản ánh đời sống và tín ngưỡng của họ. Ảnh: maratnomad.com.
Liên quan đến nhiều truyền thuyết dân gian Thái Lan. Nhiều địa điểm trong công viên gắn với truyền thuyết nổi tiếng về nàng công chúa Nang Usa và hoàng tử Pha Daeng. Các khối đá, hang động và mái đá trong khu vực thường được người dân đặt tên theo các chi tiết trong câu chuyện truyền miệng này. Ảnh: sailingstonetravel.b-cdn.net.
Từng là nơi thực hành tôn giáo cổ xưa. Ngoài các dấu tích tiền sử, Phu Phra Bat còn chứa nhiều di tích tôn giáo cổ như tượng Phật, bệ thờ và các công trình đá nhỏ. Những dấu vết này cho thấy khu vực từng được sử dụng làm nơi hành lễ hoặc thiền định của các cộng đồng Phật giáo trong quá khứ. Ảnh: agoda.com.
Nằm trong vùng rừng núi của tỉnh Udon Thani. Công viên tọa lạc ở tỉnh Udon Thani, thuộc vùng Isan của Thái Lan. Khu vực này có địa hình núi thấp xen rừng khô nhiệt đới, tạo nên cảnh quan tự nhiên hoang sơ và khác biệt so với nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác của đất nước. Ảnh: khaosodenglish.com.
Một trong những công viên lịch sử độc đáo của Thái Lan. Không giống các công viên lịch sử nổi tiếng với đền đài lớn, Phu Phra Bat chủ yếu gồm các cấu trúc tự nhiên kết hợp với dấu tích văn hóa cổ. Sự kết hợp giữa địa chất, khảo cổ học và tín ngưỡng khiến nơi đây trở thành điểm tham quan đặc biệt. Ảnh: monkeystale.ca.
Một điểm đến hấp dẫn cho khảo cổ và du lịch sinh thái. Ngày nay, Phu Phra Bat không chỉ thu hút du khách yêu thiên nhiên mà còn hấp dẫn các nhà khảo cổ và nghiên cứu văn hóa. Những con đường mòn xuyên rừng dẫn tới các khối đá và di tích cổ tạo nên trải nghiệm khám phá độc đáo. Ảnh: monkeystale.ca.
Được công nhận là di sản thế giới. Nhờ giá trị nổi bật về khảo cổ học và cảnh quan văn hóa, Công viên Lịch sử Phu Phra Bat đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Danh hiệu này giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn các di tích cổ trong khu vực. Ảnh: maratnomad.com.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ/ Quảng Ninh TV
#Kỳ quan đá sa thạch Thái Lan #Di tích văn hóa cổ tại Phu Phra Bat #Công viên lịch sử UNESCO công nhận #đá sa thạch #Phu Phra Bat #Thái Lan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

