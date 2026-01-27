Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Gợi ý lịch trình vi vu Hà Khẩu tự túc với chi phí vừa túi tiền

Du lịch

Gợi ý lịch trình vi vu Hà Khẩu tự túc với chi phí vừa túi tiền

Hà Khẩu là điểm đến lý tưởng cho chuyến du lịch tự túc 2 ngày 1 đêm với chi phí hợp lý, thủ tục nhanh gọn, ẩm thực đa dạng và nhiều góc check-in hấp dẫn.

Vân Giang/ Ảnh Đỗ Vân Anh
Chỉ cách Hà Nội một chuyến xe đêm, Hà Khẩu (Trung Quốc) là điểm đến được nhiều du khách Việt lựa chọn cho hành trình “đổi gió” ngắn ngày. Với thủ tục đơn giản, chi phí hợp lý và thiên đường ẩm thực đường phố sôi động, dưới đây là những chia sẻ của travel blogger Đỗ Vân Anh về chuyến du lịch Hà Khẩu tự túc 2 ngày 1 đêm mang đến trải nghiệm xuất ngoại nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ mới mẻ và hấp dẫn.
Chỉ cách Hà Nội một chuyến xe đêm, Hà Khẩu (Trung Quốc) là điểm đến được nhiều du khách Việt lựa chọn cho hành trình “đổi gió” ngắn ngày. Với thủ tục đơn giản, chi phí hợp lý và thiên đường ẩm thực đường phố sôi động, dưới đây là những chia sẻ của travel blogger Đỗ Vân Anh về chuyến du lịch Hà Khẩu tự túc 2 ngày 1 đêm mang đến trải nghiệm xuất ngoại nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ mới mẻ và hấp dẫn.
Để sang Hà Khẩu, du khách cần chuẩn bị sổ thông hành, thời gian làm trước khoảng 2–3 ngày, không tính thứ 7 và Chủ nhật. Người lớn cần ảnh chụp hai mặt căn cước công dân kèm ảnh 4x6 rõ mặt, không đeo kính, tóc gọn gàng. Trẻ em đi cùng cần bản sao công chứng giấy khai sinh và ảnh chụp rõ mặt; hiện nay còn phải bổ sung giấy xác nhận cư trú hoặc tạm trú do công an phường, xã cấp. Theo quy định hiện hành, du khách cần có hướng dẫn viên đón – dẫn tại hai đầu cửa khẩu để hỗ trợ làm thủ tục nhập – xuất cảnh, chi phí tính theo đoàn.
Để sang Hà Khẩu, du khách cần chuẩn bị sổ thông hành, thời gian làm trước khoảng 2–3 ngày, không tính thứ 7 và Chủ nhật. Người lớn cần ảnh chụp hai mặt căn cước công dân kèm ảnh 4x6 rõ mặt, không đeo kính, tóc gọn gàng. Trẻ em đi cùng cần bản sao công chứng giấy khai sinh và ảnh chụp rõ mặt; hiện nay còn phải bổ sung giấy xác nhận cư trú hoặc tạm trú do công an phường, xã cấp. Theo quy định hiện hành, du khách cần có hướng dẫn viên đón – dẫn tại hai đầu cửa khẩu để hỗ trợ làm thủ tục nhập – xuất cảnh, chi phí tính theo đoàn.
Từ Hà Nội, nhiều du khách lựa chọn xe giường nằm đi Lào Cai, trong đó có các tuyến đón – trả khách ngay tại cửa khẩu, giúp tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển. Khi sang Hà Khẩu, việc đổi tiền khá thuận tiện với tỷ giá phổ biến khoảng 1 tệ đổi 3.950 đồng. Ngoài tiền mặt, nhiều cửa hàng, quán ăn tại đây còn chấp nhận thanh toán qua Alipay, phù hợp với những ai không muốn mang theo quá nhiều tiền mặt.
Từ Hà Nội, nhiều du khách lựa chọn xe giường nằm đi Lào Cai, trong đó có các tuyến đón – trả khách ngay tại cửa khẩu, giúp tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển. Khi sang Hà Khẩu, việc đổi tiền khá thuận tiện với tỷ giá phổ biến khoảng 1 tệ đổi 3.950 đồng. Ngoài tiền mặt, nhiều cửa hàng, quán ăn tại đây còn chấp nhận thanh toán qua Alipay, phù hợp với những ai không muốn mang theo quá nhiều tiền mặt.
Cửa khẩu Hà Khẩu mở cửa từ 7h sáng đến 22h tối. Do giờ Trung Quốc nhanh hơn Việt Nam một tiếng, du khách cần chú ý sắp xếp lịch trình để quay về đúng giờ. Thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh hiện nay diễn ra khá nhanh gọn, bao gồm quét khuôn mặt, lấy vân tay, soi chiếu hành lý và kiểm tra thông tin sổ thông hành.
Cửa khẩu Hà Khẩu mở cửa từ 7h sáng đến 22h tối. Do giờ Trung Quốc nhanh hơn Việt Nam một tiếng, du khách cần chú ý sắp xếp lịch trình để quay về đúng giờ. Thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh hiện nay diễn ra khá nhanh gọn, bao gồm quét khuôn mặt, lấy vân tay, soi chiếu hành lý và kiểm tra thông tin sổ thông hành.
Di chuyển trong khu vực Hà Khẩu tương đối dễ dàng. Nhiều du khách chọn thuê xe điện ngay gần cửa khẩu với mức giá khoảng 60 tệ cho 2 ngày 1 đêm, trả xe trước 12h hôm sau. Ngoài ra, đi bộ hoặc gọi taxi cũng là những lựa chọn phù hợp vì các điểm ăn chơi, mua sắm nằm khá gần nhau. Lưu ý, mỗi xe điện chỉ được chở một người và bắt buộc đội mũ bảo hiểm theo quy định giao thông địa phương.
Di chuyển trong khu vực Hà Khẩu tương đối dễ dàng. Nhiều du khách chọn thuê xe điện ngay gần cửa khẩu với mức giá khoảng 60 tệ cho 2 ngày 1 đêm, trả xe trước 12h hôm sau. Ngoài ra, đi bộ hoặc gọi taxi cũng là những lựa chọn phù hợp vì các điểm ăn chơi, mua sắm nằm khá gần nhau. Lưu ý, mỗi xe điện chỉ được chở một người và bắt buộc đội mũ bảo hiểm theo quy định giao thông địa phương.
Một trong những điểm cộng lớn nhất của Hà Khẩu chính là ẩm thực phong phú, giá cả phải chăng. Dọc các tuyến phố trung tâm và khu vực gần cửa khẩu, du khách dễ dàng bắt gặp hàng loạt quán ăn vặt, tiệm bánh và quán trà sữa. Trà sữa Chapanda nổi tiếng với trà nho và trà sữa khoai môn, trong khi YH Tang được yêu thích nhờ trà sữa nướng, matcha kem sữa tươi hay xô trà hoa quả với mức giá chỉ từ 8–15 tệ. Các tiệm bánh như Sunny hay Sweet Time Bakery thu hút đông đảo giới trẻ, đặc biệt là món bánh bông lan kem tuyết đang “gây sốt” trên mạng xã hội.
Một trong những điểm cộng lớn nhất của Hà Khẩu chính là ẩm thực phong phú, giá cả phải chăng. Dọc các tuyến phố trung tâm và khu vực gần cửa khẩu, du khách dễ dàng bắt gặp hàng loạt quán ăn vặt, tiệm bánh và quán trà sữa. Trà sữa Chapanda nổi tiếng với trà nho và trà sữa khoai môn, trong khi YH Tang được yêu thích nhờ trà sữa nướng, matcha kem sữa tươi hay xô trà hoa quả với mức giá chỉ từ 8–15 tệ. Các tiệm bánh như Sunny hay Sweet Time Bakery thu hút đông đảo giới trẻ, đặc biệt là món bánh bông lan kem tuyết đang “gây sốt” trên mạng xã hội.
Ẩm thực đường phố Hà Khẩu còn hấp dẫn với mực nướng, bánh nướng Chiết Giang đa dạng nhân, bánh kếp nướng, lẩu xiên que hay trứng vịt lộn ăn kèm dấm ớt mang hương vị lạ miệng. Đậu hũ thúi – món ăn đặc trưng của Trung Quốc – cũng được nhiều du khách thử qua và đánh giá là dễ ăn hơn tưởng tượng.
Ẩm thực đường phố Hà Khẩu còn hấp dẫn với mực nướng, bánh nướng Chiết Giang đa dạng nhân, bánh kếp nướng, lẩu xiên que hay trứng vịt lộn ăn kèm dấm ớt mang hương vị lạ miệng. Đậu hũ thúi – món ăn đặc trưng của Trung Quốc – cũng được nhiều du khách thử qua và đánh giá là dễ ăn hơn tưởng tượng.
Buổi tối, hàng quán ven đường mở cửa nhiều hơn, không khí trở nên nhộn nhịp, rất thích hợp để dạo chơi và thưởng thức ẩm thực địa phương. Ngoài ra, siêu thị lòng đất là điểm đến được nhiều người ghé thăm để mua bánh kẹo, đồ ăn vặt và quà mang về.
Buổi tối, hàng quán ven đường mở cửa nhiều hơn, không khí trở nên nhộn nhịp, rất thích hợp để dạo chơi và thưởng thức ẩm thực địa phương. Ngoài ra, siêu thị lòng đất là điểm đến được nhiều người ghé thăm để mua bánh kẹo, đồ ăn vặt và quà mang về.
Bên cạnh ăn uống, Hà Khẩu còn có nhiều điểm check-in được giới trẻ yêu thích như con dốc Hàn Quốc, ga Hà Khẩu hay các tuyến phố trung tâm sầm uất.
Bên cạnh ăn uống, Hà Khẩu còn có nhiều điểm check-in được giới trẻ yêu thích như con dốc Hàn Quốc, ga Hà Khẩu hay các tuyến phố trung tâm sầm uất.
Vào mùa dâu tây, các quầy hoa quả ven đường bày bán dâu tươi với giá rẻ, trái to, ngọt, du khách có thể tự tay lựa chọn từng quả theo sở thích.
Vào mùa dâu tây, các quầy hoa quả ven đường bày bán dâu tươi với giá rẻ, trái to, ngọt, du khách có thể tự tay lựa chọn từng quả theo sở thích.
Với lịch trình 2 ngày 1 đêm, tổng chi phí cho chuyến đi Hà Khẩu tự túc từ Hà Nội vào khoảng 1,45 triệu đồng/người, đã bao gồm sổ thông hành, xe khứ hồi Hà Nội – Lào Cai, phòng nghỉ, xe điện di chuyển tại Hà Khẩu và phí đón dẫn cho đoàn từ bốn người trở lên. Chi phí ăn uống và mua sắm cá nhân không tính trong khoản này.
Với lịch trình 2 ngày 1 đêm, tổng chi phí cho chuyến đi Hà Khẩu tự túc từ Hà Nội vào khoảng 1,45 triệu đồng/người, đã bao gồm sổ thông hành, xe khứ hồi Hà Nội – Lào Cai, phòng nghỉ, xe điện di chuyển tại Hà Khẩu và phí đón dẫn cho đoàn từ bốn người trở lên. Chi phí ăn uống và mua sắm cá nhân không tính trong khoản này.
Khoảng cách gần, thủ tục đơn giản, chi phí vừa phải cùng trải nghiệm ẩm thực đa dạng khiến Hà Khẩu trở thành điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch ngắn ngày, đặc biệt phù hợp với du khách trẻ muốn trải nghiệm cảm giác “ra nước ngoài” mà không cần chuẩn bị quá cầu kỳ.
Khoảng cách gần, thủ tục đơn giản, chi phí vừa phải cùng trải nghiệm ẩm thực đa dạng khiến Hà Khẩu trở thành điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch ngắn ngày, đặc biệt phù hợp với du khách trẻ muốn trải nghiệm cảm giác “ra nước ngoài” mà không cần chuẩn bị quá cầu kỳ.
Vân Giang/ Ảnh Đỗ Vân Anh
#Du lịch tự túc Hà Khẩu #Thủ tục nhập cảnh Trung Quốc #Ẩm thực đường phố Hà Khẩu #Lịch trình 2 ngày 1 đêm #Chi phí hợp lý du lịch #Điểm check-in nổi bật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT