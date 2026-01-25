Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Shirakawago mùa tuyết rơi, ngôi làng khiến du khách mê từ cái nhìn đầu tiên

Du lịch

Shirakawago mùa tuyết rơi, ngôi làng khiến du khách mê từ cái nhìn đầu tiên

Mùa đông phủ tuyết trắng lên Shirakawa-go, biến ngôi làng cổ giữa núi rừng Nhật Bản thành bức tranh cổ tích yên bình, lung linh và đầy mê hoặc.

Vân Giang (Tổng hợp)
Ẩn mình giữa thung lũng và được bao bọc bởi dãy núi Hida hùng vĩ thuộc tỉnh Gifu, Shirakawa-go vào mùa đông hiện lên như một ngôi làng cổ tích giữa miền tuyết trắng Nhật Bản. Ảnh TTXVN
Ẩn mình giữa thung lũng và được bao bọc bởi dãy núi Hida hùng vĩ thuộc tỉnh Gifu, Shirakawa-go vào mùa đông hiện lên như một ngôi làng cổ tích giữa miền tuyết trắng Nhật Bản. Ảnh TTXVN
Khi những bông tuyết dày phủ kín mái nhà, con đường và cánh đồng, cả ngôi làng khoác lên vẻ đẹp tĩnh lặng, mơ màng, khiến du khách có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác, chậm rãi và bình yên hơn. Ảnh Vietravel
Khi những bông tuyết dày phủ kín mái nhà, con đường và cánh đồng, cả ngôi làng khoác lên vẻ đẹp tĩnh lặng, mơ màng, khiến du khách có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác, chậm rãi và bình yên hơn. Ảnh Vietravel
Shirakawa-go là ngôi làng truyền thống có lịch sử hàng trăm năm, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1995. Nơi đây nổi tiếng với những ngôi nhà mái tranh gassho-zukuri – kiểu kiến trúc độc đáo có mái dốc lớn, được thiết kế để chống chọi với lượng tuyết dày đặc vào mùa đông. Ảnh Vietravel
Shirakawa-go là ngôi làng truyền thống có lịch sử hàng trăm năm, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1995. Nơi đây nổi tiếng với những ngôi nhà mái tranh gassho-zukuri – kiểu kiến trúc độc đáo có mái dốc lớn, được thiết kế để chống chọi với lượng tuyết dày đặc vào mùa đông. Ảnh Vietravel
Dưới lớp tuyết trắng xóa, những mái nhà cổ trông như những bàn tay chắp lại, tạo nên hình ảnh vừa mộc mạc vừa giàu tính biểu tượng. Ảnh Vietravel
Dưới lớp tuyết trắng xóa, những mái nhà cổ trông như những bàn tay chắp lại, tạo nên hình ảnh vừa mộc mạc vừa giàu tính biểu tượng. Ảnh Vietravel
Mùa đông được xem là thời điểm đẹp nhất trong năm để ghé thăm Shirakawa-go. Ban ngày, du khách có thể thong thả dạo bước quanh làng, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ phủ tuyết, ghé thăm các bảo tàng dân gian hay đơn giản là tận hưởng bầu không khí trong lành, yên ả hiếm có. Ảnh TTXVN
Mùa đông được xem là thời điểm đẹp nhất trong năm để ghé thăm Shirakawa-go. Ban ngày, du khách có thể thong thả dạo bước quanh làng, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ phủ tuyết, ghé thăm các bảo tàng dân gian hay đơn giản là tận hưởng bầu không khí trong lành, yên ả hiếm có. Ảnh TTXVN
Khi đêm xuống, ánh đèn vàng hắt ra từ các ngôi nhà gỗ cổ kính phản chiếu trên nền tuyết trắng, biến ngôi làng thành một bức tranh lung linh và đầy mê hoặc. Ảnh Vietravel
Khi đêm xuống, ánh đèn vàng hắt ra từ các ngôi nhà gỗ cổ kính phản chiếu trên nền tuyết trắng, biến ngôi làng thành một bức tranh lung linh và đầy mê hoặc. Ảnh Vietravel
Điểm nhấn đặc biệt của mùa đông Shirakawa-go là sự kiện thắp sáng ban đêm (Light-Up), thường diễn ra vào tháng 1 và tháng 2. Trong những đêm này, cả ngôi làng được chiếu sáng bởi hàng trăm ánh đèn, tạo nên khung cảnh huyền ảo, lãng mạn, thu hút đông đảo du khách. Từ các điểm quan sát trên cao, toàn cảnh Shirakawa-go hiện ra đẹp như tranh vẽ, khiến bất cứ ai cũng khó lòng rời mắt. Ảnh TTXVN
Điểm nhấn đặc biệt của mùa đông Shirakawa-go là sự kiện thắp sáng ban đêm (Light-Up), thường diễn ra vào tháng 1 và tháng 2. Trong những đêm này, cả ngôi làng được chiếu sáng bởi hàng trăm ánh đèn, tạo nên khung cảnh huyền ảo, lãng mạn, thu hút đông đảo du khách. Từ các điểm quan sát trên cao, toàn cảnh Shirakawa-go hiện ra đẹp như tranh vẽ, khiến bất cứ ai cũng khó lòng rời mắt. Ảnh TTXVN
Không chỉ có ngắm cảnh, Shirakawa-go mùa đông còn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị như chơi tuyết, trượt tuyết nhẹ quanh làng hay chụp ảnh giữa không gian trắng xóa. Sau những giờ vui chơi ngoài trời, du khách có thể thưởng thức các món ăn truyền thống nóng hổi như lẩu nabe hay mì soba, mang lại cảm giác ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Ảnh Viettourist
Không chỉ có ngắm cảnh, Shirakawa-go mùa đông còn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị như chơi tuyết, trượt tuyết nhẹ quanh làng hay chụp ảnh giữa không gian trắng xóa. Sau những giờ vui chơi ngoài trời, du khách có thể thưởng thức các món ăn truyền thống nóng hổi như lẩu nabe hay mì soba, mang lại cảm giác ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Ảnh Viettourist
Từ các thành phố lớn như Tokyo, Osaka hay Nagoya, du khách có thể đến Shirakawa-go bằng xe buýt, phổ biến nhất là các tuyến xuất phát từ Takayama hoặc Kanazawa với thời gian di chuyển khoảng 1–2 giờ. Vào mùa đông, tuyết có thể ảnh hưởng đến giao thông, vì vậy việc đặt vé sớm và theo dõi lịch trình là điều cần thiết. Ảnh Vietravel
Từ các thành phố lớn như Tokyo, Osaka hay Nagoya, du khách có thể đến Shirakawa-go bằng xe buýt, phổ biến nhất là các tuyến xuất phát từ Takayama hoặc Kanazawa với thời gian di chuyển khoảng 1–2 giờ. Vào mùa đông, tuyết có thể ảnh hưởng đến giao thông, vì vậy việc đặt vé sớm và theo dõi lịch trình là điều cần thiết. Ảnh Vietravel
Giữa không gian núi rừng phủ tuyết, những mái nhà cổ và ánh đèn ấm áp, Shirakawa-go mùa đông mang đến một trải nghiệm rất riêng – yên bình, lãng mạn và đậm nét văn hóa truyền thống Nhật Bản. Đây không chỉ là điểm đến để ngắm tuyết, mà còn là nơi để du khách tìm lại cảm giác chậm rãi, an yên giữa nhịp sống hiện đại hối hả. Ảnh Viettourist
Giữa không gian núi rừng phủ tuyết, những mái nhà cổ và ánh đèn ấm áp, Shirakawa-go mùa đông mang đến một trải nghiệm rất riêng – yên bình, lãng mạn và đậm nét văn hóa truyền thống Nhật Bản. Đây không chỉ là điểm đến để ngắm tuyết, mà còn là nơi để du khách tìm lại cảm giác chậm rãi, an yên giữa nhịp sống hiện đại hối hả. Ảnh Viettourist
Vân Giang (Tổng hợp)
#Du lịch mùa đông Nhật Bản #Làng cổ Shirakawa-go #Kiến trúc mái tranh gassho-zukuri #Di sản UNESCO #Văn hóa truyền thống Nhật Bản #Giao thông đến Shirakawa-go

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT