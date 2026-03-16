Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí ẩn địa điểm cắm trại 14.000 năm tuổi tại Alaska

Kho tri thức

Địa điểm cắm trại 14.000 năm tuổi ở Alaska giúp truy tìm dấu vết về hành trình của những người đầu tiên đến Bắc Mỹ.

Thiên Đăng (Theo archaeologymag)
Một khu cắm trại bị chôn vùi ở thung lũng Tanana thuộc Alaska cung cấp bằng chứng mới về sự di chuyển của con người vào Bắc Mỹ thời kỳ tiền sử. Ảnh: @Krasinski.
Cụ thể, cuộc khai quật tại địa điểm Holzman dọc theo suối Shaw cho thấy hoạt động của con người lặp đi lặp lại khoảng 14.000 năm trước, một giai đoạn gắn liền với những thay đổi lớn về khí hậu, động vật và cảnh quan gần cuối Kỷ Băng hà cuối cùng. Ảnh: @Krasinski.
Các hiện vật được tìm thấy bao gồm mảnh vụn đá, tàn tích bếp lửa, xương động vật và một chiếc ngà voi ma mút lớn, tất cả đều được bảo quản trong các lớp trầm tích. Ảnh: @Krasinski.
Ở tầng sâu nhất khu cắm trại có niên đại khoảng 14.000 năm trước, các chuyên gia tìm thấy khu vực bị cháy do lửa trại, xương chim, hài cốt động vật có vú lớn và các mảnh vỡ từ thạch anh địa phương. Một chiếc ngà voi ma mút gần như nguyên vẹn nằm trong tầng khu vực này. Ảnh: @Krasinski.
Một tầng địa chất khác cùng địa điểm lại chứa nồng độ cao các mảnh thạch anh từ quá trình chế tác công cụ và dấu hiệu rõ ràng của việc chế tác ngà voi. Người xưa đã khắc ngà voi ma mút thành những thanh dài và phôi. Những thanh này được coi là những ví dụ sớm nhất được biết đến về loại công cụ này ở châu Mỹ. Ảnh: @Krasinski.
Nghiên cứu hiển vi về các vết cắt và dấu vết chế tác cho thấy sự liên kết giữa các mảnh vụn trong quá trình sản xuất với việc chế tác ngà voi. Mô hình này cho thấy quá trình sản xuất có chủ đích hơn là sử dụng ngẫu nhiên. Ảnh: @Krasinski.
Các công cụ đá từ Holzman cũng cung cấp thêm chi tiết. Hầu hết chúng đến từ các nguồn thạch anh gần đó, một số sử dụng đá phiến và đá bùn. Phân tích các vết xước trên mảnh đá và quá trình mài lõi cho thấy các trình tự sản xuất có tổ chức. Người xưa đã lựa chọn nguyên liệu thô một cách cẩn thận và vận chuyển một số nguyên liệu qua vùng đất này. Những lựa chọn này cho thấy các nhóm người du mục đã di chuyển qua phía Đông Beringia trong khi vẫn duy trì các truyền thống kỹ thuật chung. Ảnh: @Krasinski.
Xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ mái đá Ngườm”. Nguồn video: Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Địa điểm #cắm trại #tiền sử #khu định cư #ngà voi

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

