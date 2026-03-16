Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kho tri thức

Loài côn trùng 'bậc thầy đào hang', tiếng kêu vang xa đáng kinh ngạc

Dế trũi là loài côn trùng sống âm thầm dưới lòng đất nhưng lại sở hữu nhiều đặc điểm sinh học độc đáo khiến các nhà khoa học rất ngạc nhiên.

Bậc thầy đào đất trong thế giới côn trùng. Dế trũi (họ Gryllotalpidae) có đôi chân trước to, dẹt và hình dạng giống chiếc xẻng nhỏ, giúp chúng đào đất cực kỳ hiệu quả. Nhờ cấu tạo này, chúng có thể nhanh chóng tạo nên những đường hầm phức tạp dưới mặt đất để trú ẩn, tìm thức ăn và tránh kẻ săn mồi. Hệ thống đường hầm đôi khi kéo dài hàng mét, khiến chúng trở thành “kiến trúc sư dưới lòng đất” thực thụ. Ảnh: Pinterest.
Sống phần lớn cuộc đời trong lòng đất. Không giống nhiều loài dế khác thường sống trên mặt đất hoặc trong bụi cỏ, dế trũi dành phần lớn thời gian của mình trong các hang ngầm. Môi trường đất ẩm và mềm giúp chúng di chuyển thuận lợi và cũng cung cấp nguồn thức ăn phong phú như rễ cây, ấu trùng và các sinh vật nhỏ khác. Ảnh: Pinterest.
Có thể vừa ăn thực vật vừa săn mồi. Dế trũi là loài ăn tạp. Chúng ăn rễ cây, hạt giống, củ non nhưng cũng săn bắt các loài côn trùng nhỏ, giun đất và ấu trùng. Chính chế độ ăn đa dạng này khiến chúng đôi khi trở thành loài gây hại trong nông nghiệp, đặc biệt ở các ruộng rau hoặc bãi cỏ. Ảnh: Pinterest.
Tiếng kêu vang xa đáng kinh ngạc. Dế trũi đực phát ra âm thanh đặc trưng để thu hút con cái, thường vào ban đêm. Chúng tạo ra tiếng kêu trong những đường hầm được thiết kế như chiếc loa cộng hưởng, giúp âm thanh vang xa hơn so với khi ở trên mặt đất. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng bay dù hiếm khi sử dụng. Dù chủ yếu sống dưới đất, nhiều loài dế trũi vẫn có cánh phát triển đầy đủ và có thể bay. Tuy nhiên, chúng chỉ bay vào những thời điểm đặc biệt như khi tìm nơi sinh sống mới hoặc trong mùa sinh sản, nên việc bắt gặp chúng bay khá hiếm. Ảnh: Pinterest.
Ấu trùng trông giống phiên bản thu nhỏ của con trưởng thành. Dế trũi trải qua quá trình biến thái không hoàn toàn. Ấu trùng khi nở ra đã có hình dạng gần giống con trưởng thành, chỉ khác ở kích thước nhỏ hơn và chưa có cánh hoàn chỉnh. Chúng tiếp tục lột xác nhiều lần trước khi trở thành cá thể trưởng thành. Ảnh: Pinterest.
Phân bố rộng khắp nhiều châu lục. Các loài trong họ Gryllotalpidae có mặt ở nhiều khu vực trên thế giới, từ châu Âu, châu Á đến châu Mỹ và châu Phi. Chúng thường sống ở những vùng đất ẩm như bãi cỏ, ruộng lúa, vườn rau hoặc khu vực gần nguồn nước. Ảnh: Pinterest.
Được xem là “kỹ sư hệ sinh thái” của đất. Dù đôi khi gây hại cho cây trồng, dế trũi cũng đóng vai trò tích cực trong tự nhiên. Việc đào hang liên tục giúp đất tơi xốp, tăng khả năng thoáng khí và cải thiện sự thấm nước, từ đó góp phần duy trì sức khỏe của hệ sinh thái đất. Ảnh: Pinterest.
Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Android cũng có sandbox như iPhone

Fallout 3 Remastered lộ diện bất ngờ

Apple tính biến Siri thành chatbot AI

