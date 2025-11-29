Nhiều ca mắc cúm, tay chân miệng, RSV nhập viện, Bộ y tế chỉ đạo không để dịch bùng phát

Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ của một số bệnh, tại một số địa phương, trong đó có nhiều ca nhập viện điều trị tại các bệnh viện cấp chuyên sâu.

Ngày 28/11, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế hôm nay (28/11) đã ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và bệnh tay chân miệng.

Văn bản này cũng đồng thời được gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương.

Nhiều điều kiện thuận lợi tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh

Theo Bộ Y tế, hiện nay thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa Thu - Đông, sự thay đổi thất thường của nhiệt độ và độ ẩm là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp, tiêu hóa phát triển và lây lan; đồng thời giai đoạn cuối năm có sự gia tăng giao lưu, đi lại và tổ chức nhiều sự kiện đông người làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Bộ Y tế cho biết theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ của một số bệnh, đặc biệt là bệnh cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp và bệnh tay chân miệng tại một số địa phương, trong đó có nhiều ca nhập viện điều trị tại các bệnh viện cấp chuyên sâu.

Để tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh cúm mùa, RSV và bệnh tay chân miệng; Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương triển khai một số nội dung.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế đề nghị chỉ đạo Sở Y tế tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, ổ dịch cúm mùa, RSV và bệnh tay chân miệng, triển khai ngay các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát, lây lan rộng. Phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để đánh giá nguy cơ và triển khai biện pháp đáp ứng phù hợp.

Thực hiện tốt công tác thu dung, phân luồng khám bệnh, cấp cứu người bệnh, theo dõi sát, phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển nặng để xử trí kịp thời, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, đặc biệt chú ý các trường hợp mắc bệnh trong nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người có bệnh nền, người mắc bệnh mạn tính, người già và trẻ em.

Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo phòng bệnh cho người dân; xây dựng các tài liệu, sản phẩm, thông điệp truyền thông về phòng chống dịch bệnh phù hợp với phong tục, tập quán, ngôn ngữ của từng địa phương. Chủ động cung cấp, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan truyền thông, báo chí và các đơn vị liên quan truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Cùng đó tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế về giám sát, phòng chống dịch bệnh, các biện pháp xử lý ổ dịch, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, cấp cứu, chăm sóc người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm.

Rà soát, đảm bảo đầy đủ nguồn lực sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát hỗ trợ tuyến dưới, đặc biệt tại các địa bàn có ổ dịch hoặc tỷ lệ mắc cao.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành Giáo dục, Công Thương, Ban Quản lý cụm, khu công nghiệp và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh tại những khu vực tập trung đông người (các trường học, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm thương mại…); xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan diện rộng.

Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng, chống bệnh cúm mùa, RSV và bệnh tay chân miệng.

Nội dung truyền thông cần chú trọng hướng dẫn thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên với xà phòng, che miệng khi ho, hắt hơi; bảo đảm vệ sinh môi trường; khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời khi có triệu chứng, không nên tự ý mua, sử dụng thuốc.

Chỉ đạo Sở Tài chính căn cứ kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2025 đề xuất UBND tỉnh, thành phố bố trí cấp đủ kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng nguồn kinh phí dự phòng trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, kéo dài.

Lập các đội đáp ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ các địa bàn ghi nhận ổ dịch phức tạp, số ca mắc tăng cao

Về phía các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Bộ Y tế yêu cầu chủ động theo dõi sát, phân tích, đánh giá diễn biến tình hình dịch bệnh cúm mùa, RSV và bệnh tay chân miệng tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phụ trách.

Tăng cường giám sát, đôn đốc các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trong khu vực triển khai hiệu quả các hoạt động giám sát, đánh giá nguy cơ và phòng chống dịch.

Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động thành lập các đoàn công tác, đội đáp ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các địa phương, đặc biệt tại các địa bàn ghi nhận ổ dịch phức tạp, số ca mắc tăng cao.

Thường xuyên tổng hợp, phân tích dữ liệu giám sát dịch tễ học và virus học; định kỳ hàng tháng hoặc ngay khi dịch bệnh có nguy cơ, có dấu hiệu gia tăng phải thực hiện đánh giá, nhận định và dự báo về xu hướng, diễn biến của dịch bệnh trong khu vực; báo cáo, tham mưu kịp thời cho Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp.

Đối với các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Bộ yêu cầu tổ chức tốt việc phân luồng khám bệnh, thu dung, cách ly, cấp cứu, thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện, đặc biệt là các khoa có nguy cơ cao lây nhiễm như hồi sức cấp cứu, thận nhân tạo, truyền nhiễm… Tổ chức tuyên truyền cho người bệnh, người chăm sóc về các biện pháp phòng bệnh, phòng lây nhiễm tại cơ sở y tế.

Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới, đặc biệt là hỗ trợ trong công tác tập huấn về chẩn đoán, phân loại bệnh, điều trị, cách ly, phòng chống lây nhiễm chéo.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan xây dựng các thông điệp, tài liệu truyền thông nguồn (khuyến cáo, infographic, video clip, audio...) về phòng, chống bệnh cúm mùa, RSV và bệnh tay chân miệng, đảm bảo nội dung khoa học, thống nhất.

Chủ động cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương để tăng cường phổ biến thông tin chính xác, kịp thời.