Doanh nghiệp

SeABank giữ vững danh hiệu Thương hiệu Mạnh Việt Nam 17 năm liên tiếp

Năm 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần thứ 17 được vinh danh danh hiệu Thương hiệu Mạnh Việt Nam tại hạng mục Phát triển bền vững 2025.

PV

Giải thưởng củng cố vị thế và uy tín của một ngân hàng có trách nhiệm, khẳng định hiệu quả của chiến lược bền vững với trọng tâm Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) mà SeABank đang thúc đẩy mạnh mẽ.

Thương hiệu Mạnh Việt Nam là sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức. Giải thưởng được khởi xướng lần đầu năm 2003 và đã trải qua hơn 20 lễ trao giải, trong đó SeABank được vinh danh 17 năm liên tiếp tại các hạng mục khác nhau, ghi nhận hiệu quả của chiến lược kinh doanh linh hoạt, bền vững giúp Ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ và mang lại nhiều giá trị thiết thực.

Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025 với chủ đề “Doanh nghiệp vươn tầm” nhằm tôn vinh các doanh nghiệp Việt Nam tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, và hội nhập quốc tế, có thành tích xuất sắc trong tăng trưởng và phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho cộng đồng, địa phương. Vượt qua hàng trăm doanh nghiệp xuất sắc cùng những tiêu chí khắt khe của giải thưởng, SeABank tiếp tục được vinh danh trong Lễ công bố và vinh danh Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025 tại hạng mục Phát triển bền vững.

Trong những năm qua, SeABank tập trung phát triển bền vững toàn diện, thực thi hiệu quả các tiêu chí ESG. Nhờ đó, Ngân hàng không ngừng vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế ngân hàng có trách nhiệm và được ghi nhận tại nhiều giải thưởng, tiêu biểu: Thương hiệu Quốc gia (Bộ Công thương), Vietnam ESG Awards (Báo Dân trí), Top 10 quản trị công ty nhóm midcap và Top 10 báo cáo thường niên xuất sắc ngành tài chính tại VLCA, Doanh nghiệp phát triển bền vững (VCCI), hạng mục “Bình đẳng giới tại thị trường” của UN WEPs Award 2024 (UN Women), và mới đây nhất là “cú đúp” giải thưởng Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh và Phát triển bền vững tại VOBA 2025.

seabank.jpg

Xác định rõ hoạt động ngân hàng bền vững gắn liền với trách nhiệm kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, hạnh phúc và tương lai xanh, SeABank sẽ tiếp tục triển khai cam kết bền vững, đặc biệt tập trung củng cố các nền tảng: Quản trị ngân hàng, Quản trị rủi ro, Năng lực đội ngũ, Văn hóa tổ chức, An sinh và Môi trường xã hội. Các nền tảng vững chắc này sẽ tạo đà cho SeABank đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, hoạt động an toàn và hiệu quả, không ngừng kiến tạo và lan tỏa giá trị tới khách hàng, đối tác, cộng đồng.

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với gần 4 triệu khách hàng, gần 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 28.450 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

