Sau tiếng nổ lớn gây rung chuyển, phát hiện thanh niên tử vong thương tâm

Công an xã Nhuận Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ đang phong tỏa, điều tra làm rõ vụ một thanh niên tử vong trên địa bàn sau khi người dân nghe tiếng nổ lớn.

Ngày 29/11, Công an xã Nhuận Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, làm rõ vụ một nam giới tử vong trên địa bàn sau tiếng nổ lớn thông tin trên báo Người Lao Động.

Camera một nhà dân gần đó đã ghi lại khoảnh khắc vụ nổ xảy ra.

﻿Video: Người dân cung cấp

Trưa cùng ngày, người dân sống ở đường Nguyễn Thị Bưa, xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi cũ) bất ngờ nghe tiếng nổ lớn từ một căn nhà. Hàng xóm chạy đến thì thấy bên trong căn nhà đã hư hỏng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM phối hợp Công an xã Nhuận Đức điều động lực lượng đến hiện trường.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Nhuận Đức xác nhận vụ việc khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là nam giới, danh tính chưa được công bố. Nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.

Theo người dân khu vực, thời điểm xảy ra vụ nổ, các khu vực lân cận đã xảy ra rung lắc nhẹ.