Sau 40 tuổi, nam giới đối mặt với những nguy cơ sức khỏe nào?

Sau tuổi 40, nam giới bắt đầu đối diện với nhiều nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn. Việc tầm soát định kỳ sẽ giúp phát hiện bệnh sớm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bước qua tuổi 40, nam giới thường đối mặt với nhiều thay đổi cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Đây là giai đoạn các bệnh lý mạn tính và bệnh nguy hiểm bắt đầu có nguy cơ gia tăng. Việc chủ động thăm khám, tầm soát định kỳ không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm mà còn nâng cao hiệu quả điều trị, kéo dài tuổi thọ và chất lượng cuộc sống.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Bệnh tim mạch và huyết áp cao

Tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nam giới trung niên. Sau tuổi 40, quá trình lão hóa và thói quen sinh hoạt (rượu bia, thuốc lá, ít vận động) khiến nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp và nhồi máu cơ tim tăng cao. Nam giới nên kiểm tra huyết áp, mỡ máu, siêu âm tim và điện tâm đồ định kỳ.

Tiểu đường type 2

Nam giới trong độ tuổi này dễ mắc tiểu đường do sự suy giảm chức năng chuyển hóa và chế độ ăn thiếu cân bằng. Việc xét nghiệm đường huyết, HbA1c sẽ giúp phát hiện sớm bệnh, ngăn ngừa biến chứng về thận, mắt, tim mạch.

Ung thư tuyến tiền liệt

Đây là loại ung thư phổ biến ở nam giới trung niên và lớn tuổi. Các chuyên gia khuyến nghị nam giới sau 40 nên kiểm tra PSA (kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt) và siêu âm để phát hiện sớm.

Ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nam giới trên 40. Nội soi đại tràng định kỳ giúp phát hiện polyp hoặc khối u ở giai đoạn sớm, từ đó điều trị hiệu quả hơn.

Gan nhiễm mỡ và bệnh gan

Thói quen uống rượu bia nhiều khiến nam giới dễ gặp các bệnh lý về gan: viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ. Xét nghiệm chức năng gan, siêu âm gan định kỳ là cần thiết để theo dõi sức khỏe.

Rối loạn nội tiết, testosterone thấp

Sau tuổi 40, lượng testosterone ở nam giới suy giảm, gây ra tình trạng giảm ham muốn, rối loạn cương, mệt mỏi, mất cơ bắp. Khám và xét nghiệm nội tiết tố nam giúp cân bằng sức khỏe sinh lý và tinh thần.

Các bệnh về xương khớp

Loãng xương, thoái hóa khớp và thoát vị đĩa đệm thường xuất hiện ở nam giới độ tuổi trung niên. Chụp X-quang, đo mật độ xương sẽ giúp phát hiện và có biện pháp phòng ngừa.

Bệnh lý hô hấp do thuốc lá

Hút thuốc lá lâu năm khiến nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư phổi tăng cao. Tầm soát bằng X-quang phổi, CT scan ngực và kiểm tra chức năng hô hấp rất quan trọng với nam giới trên 40.

Rối loạn giấc ngủ và ngưng thở khi ngủ

Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn đường hô hấp là bệnh thường bị bỏ qua ở nam giới trung niên. Bệnh gây ra mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, đồng thời làm tăng nguy cơ tim mạch và đột quỵ. Đo đa ký giấc ngủ giúp phát hiện sớm tình trạng này.

Suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ sớm

Sau tuổi 40, một số nam giới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu giảm trí nhớ, mất tập trung. Tầm soát thần kinh, kiểm tra chức năng não bộ sẽ giúp phát hiện nguy cơ sa sút trí tuệ sớm và có biện pháp can thiệp.

Lời khuyên

Khám sức khỏe tổng quát ít nhất 1 lần/năm.

Duy trì chế độ ăn lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá.

Luyện tập thể dục đều đặn và giữ cân nặng hợp lý.

Chủ động tầm soát theo nhóm bệnh có nguy cơ cao trong gia đình (tiểu đường, ung thư, tim mạch).

Việc tầm soát sức khỏe sau tuổi 40 không chỉ giúp nam giới phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm mà còn là cách bảo vệ bản thân và gia đình.