Sau 31/10 ba con giáp đổi vận, trúng lộc tổ tiên ào ạt

Thời khắc sau 31/10 được xem là bước ngoặt tài lộc. Ba con giáp này bất ngờ hút may mắn, gặp quý nhân và liên tiếp đón cơ hội tiền bạc đổ về không ngớt.

Tuổi Thìn: Thìn là con giáp bản lĩnh nghị lực, mạnh mẽ hơn người. Sau ngày 31/10 là lúc số mệnh của họ có nhiều thay đổi, vận may của người tuổi Thìn bước vào giai đoạn cực thịnh.
Giai đoạn đầu năm họ có chút khó khăn trắc trở, nhưng kể từ đầu tháng 11, mọi chuyện sẽ dần hanh thông. Quý nhân xuất hiện đúng lúc mang tới những niềm vui lớn và các cơ hội kiếm tiền liên tục.
Nhờ tổ tiên độ trì phù hộ, tuổi Thìn còn được xem là một trong những con giáp “trúng sốc độc đắc” về tài lộc. Tiền về từ nhiều nguồn khác nhau, dồi dào, tích cực. Năng lượng tốt lành từ tổ tiên ban xuống giúp họ gặp dữ hóa lành, đụng đâu thắng đó.
Họ càng làm càng phát, tài khoản ngày một dày thêm. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Thìn mạnh dạn mở rộng hướng đi mới, vì “có thần tài chống lưng, vàng bạc khó mà cạn”.
Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu sau ngày 31/10 sẽ bước sang giai đoạn thịnh vượng chưa từng có trong năm. Nhờ tinh thần làm việc cầu thị,chăm chỉ, kiên định của họ cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Người kinh doanh, buôn bán đầu tư sẽ sớm gặt hái thành công, thu nhập tăng vọt, lợi nhuận tăng vù vù và nhận được nhiều cơ hội sinh lời lớn. trong khi người làm văn phòng cũng dễ dàng thăng chức tăng lương, đời sống no ấm.
May mắn hơn nữa tuổi Dậu sẽ được “ăn lộc tổ tiên”, làm gì cung may mắn, gặp hung hóa cát, cuộc sống viên mãn như ý. Dù làm ăn, buôn bán hay đầu tư, họ đều có quý nhân xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ.
Tiền bạc ùn ùn kéo về, danh tiếng được khẳng định, tài vận rực sáng khiến tuổi Dậu không chỉ vững vàng về kinh tế mà còn được tôn trọng trong tập thể, ai cũng cúi đầu nể nang.
Tuổi Hợi: Tuổi Hợi là con giáp thật thà, lương thiện, giàu phúc báo. Sau ngày 31/10, người tuổi Hợi như được “trời thương”, vận khí chuyển mình mạnh mẽ. Thời gian trước có nhiều bế tắc nhưng từ đây mọi chuyện sẽ thay đổi tích cực.
Sự sáng suốt và khéo léo giúp tuổi Hợi tìm được cơ hội làm ăn lớn, việc làm ăn khởi sắc tưng bừng. Ngoài ra nhờ có Tổ Tiên độ trì, con giáp này còn gặp “vận tiền về tới tấp” — nghĩa là dòng tiền liên tục đổ về từ các hướng khác nhau.
Khả năng thu vén tài chính, quản lý tiền bạc tốt, tuổi Hợi có thể tích lũy được khoản tiền lớn để đầu tư hoặc ổn định cuộc sống. Càng về cuối năm, tài vận càng tăng, hứa hẹn một mùa bội thu viên mãn, sung túc và đầy may mắn. (*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).
Theo PV/Phụ nữ và Gia đình
