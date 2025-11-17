Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sao Việt mừng Á hậu Tâm Như lên xe hoa

Giải trí

Sao Việt mừng Á hậu Tâm Như lên xe hoa

Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương, Bùi Khánh Linh, Minh Thư, Ngọc Châu...đồng loạt khoe hình ảnh dự đám cưới Á hậu Tâm Như.

Thu Cúc (tổng hợp)
Đến dự đám cưới Á hậu Tâm Như, Hoa hậu Ngọc Ngọc nhắn nhủ đàn chị: "Chúc mừng cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay. Mãi hạnh phúc nha chị yêu Tâm Như của em". Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Đến dự đám cưới Á hậu Tâm Như, Hoa hậu Ngọc Ngọc nhắn nhủ đàn chị: "Chúc mừng cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay. Mãi hạnh phúc nha chị yêu Tâm Như của em". Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Hương Ly gọi Đặng Hoàng Tâm Như là em gái yêu, chúc mừng cô dâu bước vào 1 hành trình mới đầy hạnh phúc và viên mãn. Ảnh: FB Hương Ly.
Hương Ly gọi Đặng Hoàng Tâm Như là em gái yêu, chúc mừng cô dâu bước vào 1 hành trình mới đầy hạnh phúc và viên mãn. Ảnh: FB Hương Ly.
Á hậu Bùi Khánh Linh chúc mừng Tâm Như lên xe hoa. "Nhìn cô dâu khóc trong hạnh phúc mà thấy cưng quá", Khánh Linh bày tỏ. Ảnh: FB Bùi Khánh Linh.
Á hậu Bùi Khánh Linh chúc mừng Tâm Như lên xe hoa. "Nhìn cô dâu khóc trong hạnh phúc mà thấy cưng quá", Khánh Linh bày tỏ. Ảnh: FB Bùi Khánh Linh.
Khánh Vân sánh đôi cùng chồng khi đến dự đám cưới Tâm Như. Ảnh: FB Khánh Vân.
Khánh Vân sánh đôi cùng chồng khi đến dự đám cưới Tâm Như. Ảnh: FB Khánh Vân.
Á hậu Đào Hiền nhắn nhủ Tâm Như: "Chúc mừng ngày trọng đại của chị Đặng Hoàng Tâm Như và anh Đức Ân. Chúc anh chị mãi bên nhau, bền chặt và đầy ắp yêu thương". Ảnh: FB Đào Hiền.
Á hậu Đào Hiền nhắn nhủ Tâm Như: "Chúc mừng ngày trọng đại của chị Đặng Hoàng Tâm Như và anh Đức Ân. Chúc anh chị mãi bên nhau, bền chặt và đầy ắp yêu thương". Ảnh: FB Đào Hiền.
Lê Hoàng Phương chia sẻ, cô có thể khóc cùng Tâm Như trong đám cưới. "Mãi hạnh phúc em nhé", Lê Hoàng Phương nhắn nhủ cô dâu. Ảnh: FB Lê Hoàng Phương.
Lê Hoàng Phương chia sẻ, cô có thể khóc cùng Tâm Như trong đám cưới. "Mãi hạnh phúc em nhé", Lê Hoàng Phương nhắn nhủ cô dâu. Ảnh: FB Lê Hoàng Phương.
Á hậu Minh Thư khoe vẻ gợi cảm bên Tâm Như. Ảnh: FB Minh Thư.
Á hậu Minh Thư khoe vẻ gợi cảm bên Tâm Như. Ảnh: FB Minh Thư.
Hoa hậu Ngọc Châu đến chúc mừng Tâm Như lên xe hoa. Ảnh: FB Ngọc Châu.
Hoa hậu Ngọc Châu đến chúc mừng Tâm Như lên xe hoa. Ảnh: FB Ngọc Châu.
Á hậu Bích Tuyền chúc Đặng Hoàng Tâm Như trăm năm viên mãn. Ảnh: FB Bích Tuyền.
Á hậu Bích Tuyền chúc Đặng Hoàng Tâm Như trăm năm viên mãn. Ảnh: FB Bích Tuyền.
Doanh nhân Phạm Kim Dung - đạo diễn Hoàng Nhật Nam sánh đôi trong đám cưới Tâm Như. Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
Doanh nhân Phạm Kim Dung - đạo diễn Hoàng Nhật Nam sánh đôi trong đám cưới Tâm Như. Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
'Bà trùm hoa hậu' Kim Dung nhắn nhủ Tâm Như: "Chúc mừng Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như đã tìm được bến đỗ bình yên của mình. Chúc cho em và chú rể Đức Ân sẽ mãi mãi hạnh phúc và yêu thương nhau, nắm chặt tay nhau trên mọi chặng đường sau này nha". Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
'Bà trùm hoa hậu' Kim Dung nhắn nhủ Tâm Như: "Chúc mừng Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như đã tìm được bến đỗ bình yên của mình. Chúc cho em và chú rể Đức Ân sẽ mãi mãi hạnh phúc và yêu thương nhau, nắm chặt tay nhau trên mọi chặng đường sau này nha". Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Tâm Như #Á hậu #sao Việt #lễ cưới #ảnh cưới #đám cưới

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT