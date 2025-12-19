Sáng 19/12, khánh thành, khởi công 234 công trình, quy mô 3,4 triệu tỷ

Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và tiến tới chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tạo khí thế mới thúc đẩy tăng trưởng.

Báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước có 234 công trình, dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật, phân bố tại 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 148 dự án khởi công, 86 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật; có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương.

Tổng mức đầu tư các dự án hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó 96 dự án sử dụng vốn nhà nước với hơn 627.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 18% tổng vốn), còn lại 138 dự án sử dụng các nguồn vốn khác với hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82% tổng mức đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cắt băng khánh thành mở rộng Nhà ga hành khách T2

Sáng 19/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ Lại Xuân Lâm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn tới dự và cắt băng khánh thành Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2 Nội Bài.

Được khởi công từ tháng 5/2024, dự án đã cán đích chỉ sau hơn 18 tháng thi công nỗ lực không ngừng nghỉ, bất chấp thách thức vừa thi công vừa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng trăm chuyến bay khai thác mỗi ngày.

Công trình giúp nâng tổng diện tích sàn nhà ga lên hơn 200.000 m², nâng công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm (có thể phục vụ lên tới 18 triệu khách/năm), bổ sung năng lực khai thác với cửa ra tàu bay tăng từ 17 lên 30 cửa, cầu ống lồng tăng từ 14 lên 27 đáp ứng nhu cầu vận chuyển quốc tế đang tăng trưởng tốt.

Lần đầu tiên một hệ sinh thái công nghệ số được triển khai đồng bộ tại một nhà ga quốc tế ở Việt Nam. Từ hệ thống ki ốt Check-in, Self Bag Drop cho đến các làn xuất nhập cảnh tự động và kiểm soát an ninh bằng sinh trắc học, tất cả tạo nên một "luồng di chuyển số" liền mạch.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 - Ảnh: VGP

Tại tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 được Bộ Y tế phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 9.980 tỷ đồng, trong đó, 9.000 tỷ đồng từ vốn ngân sách; quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh.

Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 là hai công trình y tế trọng điểm, được đầu tư xây dựng với định hướng trở thành các trung tâm y khoa chuyên sâu, kỹ thuật cao, từng bước hình thành mô hình bệnh viện hiện đại, thông minh, an toàn, đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công ga Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai - Ảnh: VGP

Tại tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công ga Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Cùng dự buổi lễ còn có Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Trịnh Việt Hùng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 390,9 km, tuyến nhánh khoảng 27,9km, đường đơn khổ 1.435 mm. Tuyến đường sắt có tốc độ thiết kế 160 km/h đối với tuyến chính đoạn từ ga Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng; tốc độ thiết kế 120 km/h đối với đoạn qua khu vực đầu mối thành phố Hà Nội, tốc độ thiết kế 80 km/h đối với các đoạn tuyến còn lại.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đầu tư công, phấn đấu hoàn thành Dự án chậm nhất vào năm 2030.

Tại tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội trung tâm Đồng Hới. Cùng tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh.

Quy mô dự án gồm 02 tháp chung cư cao 15 tầng với diện tích sử dụng đất khoảng 8.750 m2; diện tích xây dựng là 3.460 m2; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 51.648 m2; tổng diện tích sàn nhà ở xã hội khoảng 35.655 m2. Với quy mô dân số khoảng 1.940 người, dự án có 560 căn hộ, diện tích mỗi căn hộ từ 36 m2 đến 76 m2. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 637 tỷ đồng. Dự án đặt mục tiêu trong tháng 12/2027, hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản 2 tòa chung cư; đưa dự án vào khai thác vận hành, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2028.

Tại điểm cầu TPHCM, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Lễ Khởi công Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên.

Công trình khởi công tại khu đất 14.683,7 m², tọa lạc tại số 4 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TPHCM. Đây là một trong 234 công trình được khởi công, khánh thành để kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhà Văn hóa Thanh niên là tổ hợp đa năng với quy mô 4 tầng hầm, 21 tầng nổi với tổng diện tích sàn xây dựng là 93.506,26 m² và tổng mức đầu tư: 2.240,393 tỷ đồng, là dự án đầu tư công nhóm A.

Tại tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2 tại xã Phù Lãng.

Dự án nằm ở vị trí chiến lược, lợi thế kết nối hàng đầu vùng Bắc Bộ, nằm trên trục Quốc lộ 18, kết nối trực tiếp với hệ thống đường cao tốc, đầu mối giao thông quan trọng, tạo nên một mạng lưới logistics tối ưu, giúp doanh nghiệp khi đầu tư vào Khu công nghiệp tiết kiệm chi phí, tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Khu công nghiệp được quy hoạch khoa học, hiện đại với 194 ha đất nhà máy, kho tàng; 4 ha dành cho trung tâm hành chính – dịch vụ; 30 ha cây xanh; 40 ha giao thông…

Tại Cần Thơ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khánh thành tuyến chính dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính 110,85 km và 25,85 km tuyến nối, được chia làm 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (37,65 km và 9,25 km tuyến nối) và đoạn Hậu Giang - Cà Mau (73,2 km và 16,6 km tuyến nối) do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư; quy mô 4 làn xe; tổng mức đầu tư 27.523 tỷ đồng. Đến nay, dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã hoàn thành toàn bộ tuyến chính, lắp đặt thiết bị bảo đảm an toàn giao thông để đáp ứng đưa vào sử dụng ngay sau lễ khánh thành.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng dự Lễ khởi công các Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức tại các tuyến Lê Hồng Phong – Nguyễn Trãi, Bùi Viện – Lê Hồng Phong, Bùi Viện – Võ Nguyên Giáp, tại phường Lê Chân – phường An Biên.

Tại TP Hải Phòng, sáng 19/12, thành phố tổ chức khánh thành, khởi công 13 công trình, dự án kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, đáng chú ý là Khởi công dự án đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga (dự án thành phần 1: đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng) tại khu vực đường vào ga Nam Hải Dương tại xã Yết Kiêu và xã Gia Lộc; Khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại lô 1.14/CTHH-01 (Dự án thành phần số 01: Đầu tư xây dựng công trình thương mại dịch vụ - căn hộ 41 tầng). Địa điểm khu đô thị mới Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên;

Khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên tại xã Cẩm Giàng; Khởi công cụm công nghiệp An Thọ tại xã An Hưng; Khởi công cụm công nghiệp An Phụ tại phường Trần Liễu và phường Kinh Môn; Khởi công cụm công nghiệp Dũng Tiến - Giang Biên tại xã Vĩnh Thuận; Khởi công dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Ngô Quyền tại phường Ngô Quyền.

Khởi công, động thổ dự án xây mới các khối nhà cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và cận lâm sàng; nghiệp vụ kỹ thuật, cận lâm sàng và nội trú; khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương tại phường Lê Thanh Nghị; Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hóa, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại quy mô 37,17ha, tổng mức đầu tư gần 1.989 tỷ đồng tại phường Nguyễn Đại Năng.