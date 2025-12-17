Hơn 20.800 hộ dân Nghệ An an cư từ Chương trình xóa nhà tạm, dột nát

Bằng hành động quyết liệt, lấy người dân làm trung tâm, Nghệ An đã hoàn thành 100% mục tiêu đề ra, xây dựng và sửa chữa 20.802 căn nhà, đáp ứng nhu cầu thực tế.

Ngày 17/12, Ban Chỉ đạo 1838 tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Hùng cho biết: Chương trình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động từ đầu năm 2023, với mục tiêu xóa 15.700 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh đến hết năm 2025.

Hội nghị tổng kết Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quá trình triển khai, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”, tỉnh Nghệ An đã tổ chức rà soát kỹ lưỡng, bổ sung đầy đủ các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ, trong đó có người có công với cách mạng. Kết quả, tổng số nhà cần xây mới, sửa chữa tăng lên 20.802 căn.

Với phương châm hành động quyết liệt, làm việc thực chất, lấy người dân làm trung tâm, đến nay Nghệ An đã hoàn thành 100% mục tiêu đề ra, xây dựng và sửa chữa 20.802 căn nhà, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Nghệ An hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 20.800 hộ dân.

Riêng trong gần một năm triển khai cao điểm, toàn tỉnh hoàn thành hơn 12.300 căn nhà, vượt xa kết quả của giai đoạn trước đó và hoàn thành các chương trình hỗ trợ sớm hơn kế hoạch.

Là địa phương có số lượng nhà tạm, nhà dột nát thuộc nhóm cao nhất cả nước, kết quả đạt được thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, cùng sự vào cuộc đồng bộ của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân ổn định chỗ ở mà còn tạo điểm tựa tinh thần, góp phần giảm nghèo bền vững và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Ghi nhận những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình, tỉnh Nghệ An vinh dự được Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao Bằng khen.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng các cá nhân, tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận biểu dương nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và đội ngũ cán bộ cơ sở; đồng thời trân trọng cảm ơn sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã chung tay chăm lo an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát mới là bước khởi đầu. Trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, hướng dẫn người dân ổn định cuộc sống, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại. Các cấp, các ngành cần lấy sự hài lòng và mức độ ổn định đời sống của người dân làm thước đo hiệu quả thực hiện chương trình.