Hải Phòng sẽ khởi công, khánh thành 13 công trình, dự án tại 11 điểm cầu

Ngày 19/12 tới, Hải Phòng khởi công, khánh thành 13 công trình, dự án tại 11 điểm cầu chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các chương trình, sự kiện Lễ khánh thành, khởi công, động thổ chào mừng Kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo Chương trình dự kiến của Trung ương, Chương trình kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tổ chức đồng thời tại 79 điểm cầu trên cả nước, kết nối trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam; trong đó có 10 điểm cầu trực tiếp và 69 điểm cầu trực tuyến, thành phố Hải Phòng được lựa chọn 2 điểm cầu truyền hình trực tuyến.

Tại điểm cầu Trung tâm tổ chức Lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên của Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) – Dự án thành phần 3, tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện Chương trình của Trung ương, UBND thành phố Hải Phòng lựa chọn 13 công trình, dự án trên địa bàn để tổ chức khởi công, khánh thành, động thổ tại 11 điểm cầu.

Cụ thể, 2 điểm cầu chính của thành phố kết nối trực tuyến với Trung ương (2 điểm cầu tương ứng 4 công trình, Dự án):

Lễ khánh thành một số công trình thuộc Dự án Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ (thuộc điểm cầu Trực tuyến của Trung ương) tại Lô NƠ.CN thuộc dự án Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ xã Lê Lợi và xã Quốc Tuấn, huyện An Dương (nay là phường An Dương), thành phố Hải Phòng.

Lễ khởi công các dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi, Bùi Viện - Lê Hồng Phong và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp (thuộc điểm cầu Trực tuyến của Trung ương) tại phường An Biên, Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

9 điểm cầu thành phố tổ chức đồng thời với Trung ương, gồm: Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại lô 1.14/CTHH-01 (Dự án thành phần số 01: Đầu tư xây dựng công trình thương mại dịch vụ - căn hộ 41 tầng) tại Lô I.14/CTHH-01 trong khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên (nay là phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng).

Lễ khởi công Dự án đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga (Dự án thành phần 1: Đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng), tại Khu vực đường vào ga Nam Hải Dương (địa bàn xã Yết Kiêu và xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng).

Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hoá, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại tại phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng.

Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Ngô Quyền - Dự án thành phần 1 (hạ tầng kỹ thuật và nhà ở thương mại) tại Khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Ngô Quyền.

Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên tại xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng.

Lễ khởi công Dự án xây mới các khối nhà cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và cận lâm sàng; nghiệp vụ kỹ thuật, cận lâm sàng và nội trú; khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.

Lễ khởi công Cụm công nghiệp An Thọ tại xã An Hưng, thành phố Hải Phòng.

Lễ khởi công Cụm công nghiệp An Phụ tại phường Trần Liễu, phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng.

Lễ khởi công Cụm công nghiệp Dũng Tiến - Giang Biên tại xã Vĩnh Thuận, thành phố Hải Phòng.

Thời gian chính thức ngày 19/12/2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, triển khai đồng thời, cùng một thời điểm.

Việc tổ chức đồng loạt các sự kiện có ý nghĩa chính trị – kinh tế quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố Hải Phòng trong phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.