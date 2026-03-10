Samsung giới thiệu 'quái thú' 5G mới, thiết kế trẻ trung đi kèm hiệu năng

Smartphone Galaxy M17e 5G vừa lộ diện được Samsung gọi là 'Quái thú' hiệu năng với thiết kế trẻ trung và đi kèm hai tùy chọn màu sắc bắt mắt...

Samsung đã bắt đầu hé lộ những hình ảnh về chiếc điện thoại thông minh mới của mình, Galaxy M17e 5G , tại Ấn Độ. Công ty đã tạo một trang giới thiệu đặc biệt dành cho smartphone này trên Amazon Ấn Độ, qua đó xác nhận tên sản phẩm cũng như hé lộ thiết kế và màu sắc của máy.

Động thái này cho thấy công ty Hàn Quốc đang chuẩn bị khá kỹ cho màn ra mắt của mẫu điện thoại tầm trung mới, nhiều khả năng nhằm thu hút người dùng phổ thông đang tìm kiếm một thiết bị 5G giá phải chăng.

Điện thoại M-Series tiếp theo của Samsung hé lộ thiết kế đẹp mắt qua quảng cáo của Amazon.

Trang giới thiệu sản phẩm của Amazon hiển thị một biểu ngữ với khẩu hiệu “Quái thú toàn diện”. Điều này cho thấy Samsung dự định cung cấp sự kết hợp giữa hiệu năng tốt, thời lượng pin và các tính năng hữu ích trong chiếc Galaxy M17e 5G sắp ra mắt.

Theo mình, cách định vị này khá quen thuộc với dòng Galaxy M của Samsung, vốn nổi tiếng với pin lớn và cấu hình ổn trong tầm giá, nên nếu hãng tiếp tục giữ được lợi thế đó thì sản phẩm mới hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc.

Hình ảnh “nhá hàng” cho thấy thoáng qua thiết kế mặt sau của điện thoại. Nó xác nhận Galaxy M17e 5G sẽ có thiết lập camera kép phía sau. Hình ảnh cũng cho thấy các nút điều chỉnh âm lượng được đặt ở phía bên trái của thiết bị.

Samsung cũng đã tiết lộ hai tùy chọn màu sắc cho chiếc điện thoại thông minh này, đó là Tím và Xanh lá cây. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những thông tin ban đầu, nên nhiều khả năng Samsung sẽ tiếp tục tiết lộ thêm chi tiết về sản phẩm trên trang Amazon trong thời gian tới.

Galaxy M17e 5G được nhận định là có thiết kế đẹp và cấu hình mạnh.

Còn theo các báo cáo trước đây, Galaxy M17e 5G dự kiến sẽ được cung cấp sức mạnh đến từ con chip MediaTek Dimensity 6300 và chạy trên hệ điều hành Android 16. Ở mặt trước, smartphone này sở hữu màn hình HD+ có kích thước 6.7 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz và có pin 6,000 mAh với hỗ trợ sạc nhanh 25W.

Galaxy M17e 5G còn được tiết lộ có camera sau 50MP và máy ảnh 8MP ở mặt trước để người dùng chụp ảnh selfie. Đáng tiếc là hiện tại, thông tin giá bán cũng như ngày ra mắt của smartphone này chưa được tiết lộ.

Nhìn chung, nếu Samsung giữ mức giá hợp lý, Galaxy M17e 5G nhiều khả năng sẽ trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng muốn trải nghiệm smartphone 5G với pin “trâu” và cấu hình ổn định trong tầm giá.