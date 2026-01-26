Hà Nội

BOE “vấp ngã”, Samsung ôm trọn đơn OLED cho iPhone

Số hóa

Gặp sự cố chất lượng kéo dài, BOE buộc phải dừng sản xuất nhiều tấm nền OLED, khiến Apple chuyển hàng triệu đơn iPhone sang Samsung Display.

Thiên Trang (TH)
Apple đang phải chuyển hàng triệu đơn hàng tấm nền OLED iPhone từ BOE sang Samsung Display do sự cố chất lượng nghiêm trọng.
Theo The Elec, BOE đã phải dừng hoàn toàn việc sản xuất một số mẫu màn hình vì các vấn đề kỹ thuật kéo dài nhiều tháng.
Khủng hoảng bắt đầu từ cuối năm ngoái khi một quy trình sản xuất phát sinh lỗi nhưng chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả.
Các vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp tới màn hình iPhone 15, 16 và cả dòng iPhone 17 sắp ra mắt.
Điều gây bất ngờ là BOE từng cung cấp ổn định tấm nền LTPS OLED cho iPhone trong thời gian dài trước đó.
Samsung Display trở thành bên hưởng lợi lớn nhất khi nhanh chóng tiếp nhận hàng triệu đơn hàng chuyển hướng từ Apple.
Giới phân tích dự đoán sản lượng OLED iPhone của BOE năm nay sẽ giảm mạnh so với mức 40 triệu tấm của năm 2024.
Sự cố này một lần nữa cho thấy nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng iPhone của Apple vẫn đối mặt nhiều rủi ro.
