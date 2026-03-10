Xăng đắt, người dân thay đổi thói quen đi lại

Giá xăng tăng khiến nhiều người dân đô thị thay đổi thói quen đi lại, quan tâm hơn đến xe máy điện, phương tiện tiết kiệm chi phí.

Giờ cao điểm buổi sáng tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), nhiều người dân đứng chờ xe buýt, trong số đó không ít người mới bắt đầu sử dụng phương tiện công cộng trong thời gian gần đây khi xăng tăng giá.

Người dân thay đổi cách di chuyển

Anh Nguyễn Minh Hoàng, làm việc tại quận Thanh Xuân cho biết, trước đây ngày nào anh cũng đi làm bằng xe máy, nhưng gần đây đã chuyển sang đi xe buýt.

“Mỗi ngày đi làm khoảng 20 km cả đi lẫn về. Khi giá xăng tăng, chi phí mỗi tháng đội lên khá nhiều nên tôi thử đi xe buýt. Tuy mất thời gian hơn một chút nhưng tiết kiệm được kha khá tiền”, anh nói.

Không chỉ riêng anh Hoàng, nhiều người dân tại các đô thị lớn đang dần thay đổi thói quen di chuyển trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng, xu hướng giao thông xanh ngày càng được quan tâm.

Tại bến xe Giáp Bát giờ cao điểm luôn có rất đông người dân đứng chờ xe buýt. Ảnh: Hằng Hà

Cảnh người dân chen chân lên xe buýt số 32 chạy tuyến cố định từ bến xe Giáp Bát đến Nhổn (Đại học Công nghiệp Hà Nội). Ảnh: Hằng Hà

Tại một trạm xe buýt gần khu ký túc xá Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Thu Trang (Quảng Ninh), sinh viên năm thứ ba cho biết, việc sử dụng xe buýt đã trở thành lựa chọn quen thuộc.

“Trước đây em đi xe máy của gia đình nhưng gần đây chuyển sang xe buýt vì thuận tiện và rẻ hơn. Sinh viên có vé tháng nên chi phí đi lại không đáng kể, nếu mua vé một tuyến chỉ 100.000 đồng, còn mua vé liên tuyến là 140.000 đồng”, Trang chia sẻ.

Không chỉ sinh viên, nhiều nhân viên văn phòng cũng chọn phương tiện công cộng để tiết kiệm chi phí. Chị Trần Thị Hà (xã Đại Thanh, Hà Nội) bày tỏ: "Bình thường tôi đi làm bằng xe máy, trung bình 2 ngày hết một bình xăng, giờ giá xăng tăng cao quá tôi chuyển sang đi xe buýt. Mua vé tháng liên tuyến hết 280.000 đồng, tính ra chi phí rẻ bằng một nửa, chưa kể đi xe máy còn phải lo tiền sửa xe, rủi ro tai nạn.

Đi xe buýt tuy mất thời gian chờ đợi nhưng đổi lại không lo chuyện nắng mưa, có tắc đường ngồi trên xe buýt cũng thoải mái hơn".

Khách đi xe buýt có thể dễ dàng theo dõi lịch trình thời gian thực, vị trí xe và tìm tuyến qua các ứng dụng di động. Ảnh: Hằng Hà

Nhiều khách đi xe buýt là sinh viên, nhân viên văn phòng. Ảnh: Hằng Hà

Anh Nguyễn Văn Thạo, nhân viên phục vụ xe buýt tiết lộ, giá xăng tăng người dân chuyển sang các phương tiện công cộng cũng đông hơn.

"Theo quan sát của tôi vài ngày vừa qua số lượng người đi xe buýt tăng cao. Giá xăng tăng nhiều người sẽ chọn đi xe công cộng để tiết kiệm chi phí, trong đó có nhiều người là nhân viên văn phòng. Bản thân tôi cũng sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại mỗi khi cần", anh Thạo bày tỏ.

Anh Nguyễn Văn Thạo, nhân viên phục vụ xe buýt. Ảnh: Hằng Hà

Không chỉ đi xe buýt, nhiều người còn lựa chọn tàu điện để di chuyển, vừa tiết kiệm, lại tiện dụng. Chị Thu, 32 tuổi, chia sẻ: "Nhà tôi ở Nhổn, đi làm trên phố Lý Thường Kiệt nên tôi chọn kết hợp đi tàu điện và xe buýt. Tính ra vẫn kinh tế hơn so với đi xe máy. Chưa kể trên tàu điện tôi có thể tranh thủ thư giãn, nghe nhạc, lướt Facebook".

Tàu điện tuyến Nhổn - Cầu Giấy đông khách sáng 9/3. Ảnh: Thu Cúc

Nhiều người trẻ lựa chọn phương tiện này vì tiện dụng. Ảnh: Thu Cúc

Chị Lê Thu Hằng, làm việc tại một công ty truyền thông ở Cầu Giấy lại lựa chọn đi chung xe với đồng nghiệp để tiết kiệm khi giá xăng tăng cao.

“Nhà chúng tôi ở gần nhau nên thay vì mỗi người một xe, giờ hai người đi chung một xe máy. Vừa tiết kiệm xăng, vừa giảm được tiền gửi xe”, chị Hằng nói.

Xe điện, xe tiết kiệm nhiên liệu được quan tâm

Bên cạnh việc thay đổi cách di chuyển, nhiều người dân cũng bắt đầu quan tâm đến các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt là xe máy điện.

Theo các chuyên gia, thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh. Nhiều chính sách ưu tiên phương tiện xanh cùng sự tham gia của các doanh nghiệp lớn khiến cuộc cạnh tranh ngày càng sôi động.

Dữ liệu thị trường cho thấy năm 2025, các thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam bán ra khoảng 2,6 triệu xe. Riêng một hãng xe điện trong nước ghi nhận doanh số hơn 406.000 xe trong năm, tăng gần 500% so với năm trước đó.

Thực tế gần đây tại các cửa hàng xe điện ở Hà Nội cho thấy lượng khách đến tìm hiểu sản phẩm đã tăng lên rõ rệt.

Đại lý xe máy điện Datbike với mẫu xe điện S1, S2, S3 vừa giới thiệu đến khách hàng. Ảnh: Tuấn Minh

Anh Nguyễn Đức Lâm, nhân viên bán hàng tại một cửa hàng xe điện trên đường Nguyễn Xiển, cho biết: “Khoảng một năm trở lại đây, lượng khách hỏi mua xe điện tăng khá nhanh. Trước đây chủ yếu là học sinh, sinh viên, nhưng giờ nhiều người đi làm, đặc biệt là dân văn phòng cũng quan tâm vì chi phí vận hành thấp”.

Theo anh Lâm, nhiều khách hàng sau khi trải nghiệm xe máy điện, họ đánh giá chi phí sạc điện rẻ hơn nhiều so với đổ xăng, đồng thời xe điện vận hành êm không tiếng ồn và dễ sử dụng.

Các chuyên gia cũng nhận định xe máy điện đang dần mở rộng đối tượng người dùng. Nếu trước đây chủ yếu là học sinh, sinh viên thì thời gian tới có thể thu hút cả người trưởng thành, thậm chí cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe tay ga truyền thống.

Nhiều khách hàng sau khi trải nghiệm xe máy điện đánh giá chi phí sạc điện rẻ hơn nhiều so với đổ xăng, xe điện vận hành êm không tiếng ồn và dễ sử dụng.

Ngoài ra, sự phát triển của hạ tầng sạc và đổi pin cũng được xem là yếu tố quan trọng thúc đẩy thị trường. Nhiều doanh nghiệp đang đầu tư hệ thống trạm sạc, trạm đổi pin nhằm giúp người dùng thuận tiện hơn khi sử dụng phương tiện này.

Ngoài xe điện, các dòng xe máy tiết kiệm nhiên liệu cũng được nhiều người quan tâm. Khi mua xe mới, người tiêu dùng thường chú ý đến mức tiêu thụ xăng và chi phí sử dụng lâu dài.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng này có thể tiếp tục tăng trong tương lai, đặc biệt khi người dân ngày càng quan tâm đến cả chi phí sinh hoạt lẫn yếu tố môi trường.

Muôn kiểu tiết kiệm xăng

Không chỉ thay đổi phương tiện, cách di chuyển, nhiều người dân cũng áp dụng mẹo đơn giản để tiết kiệm xăng giữa thời điểm giá xăng tăng cao.

Anh Nguyễn Minh Hoàng cho biết, ngoài việc đi xe buýt, khi cần đi xe máy anh cũng cố gắng lái xe tiết kiệm hơn. “Ví dụ như hạn chế tăng ga đột ngột, bảo dưỡng xe định kỳ để động cơ hoạt động ổn định”, anh Hoàng bày tỏ.

Nhiều doanh nghiệp đang đầu tư hệ thống trạm sạc, trạm đổi pin nhằm giúp người dùng thuận tiện hơn khi sử dụng phương tiện xe máy điện.

Một số thói quen khác cũng được nhiều người áp dụng, như tắt máy lúc dừng đèn đỏ lâu hoặc khi chờ đợi. Chị Huyền Trang (Long Biên, Hà Nội) tiết lộ: “Trước đây đôi khi dừng xe vài phút tôi vẫn để máy nổ, nhưng giờ thì tắt máy ngay để đỡ tốn xăng”.

Việc lập kế hoạch di chuyển cũng được nhiều người chú ý hơn. Thay vì đi nhiều chuyến lẻ trong ngày, nhiều gia đình đã chọn sắp xếp lịch trình hợp lý. “Ví dụ cuối tuần đi siêu thị, mua đồ rồi ghé thăm ông bà luôn, tránh phải đi lại nhiều lần”, chị Trang chia sẻ.

Trong khi đó, với nhiều lao động tự do, việc hạn chế di chuyển xa cũng là cách để tiết kiệm chi phí. Anh Phạm Văn Thành, một thợ sửa điện nước cho biết, anh thường sắp xếp công việc theo khu vực.

Một số thói quen cũng được nhiều người áp dụng, như tắt máy lúc dừng đèn đỏ nhằm giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn.

“Trước đây khách ở đâu tôi cũng nhận, nhưng giờ cố gắng gom việc theo từng khu. Làm xong khu này rồi mới sang khu khác để đỡ tốn xăng”, anh Thành chia sẻ.

Những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày cho thấy người dân ngày càng chủ động hơn trong việc thích nghi với chi phí nhiên liệu tăng cao.

Giữa bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động, những thay đổi trong cách đi lại đang dần trở nên rõ rệt. Giá xăng tăng không chỉ làm thay đổi chi phí sinh hoạt, mà còn từng bước định hình lại thói quen di chuyển của người dân đô thị.