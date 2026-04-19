Sai lầm phổ biến khiến soundbar đắt tiền “tụt mood”

Nhiều người dùng soundbar cao cấp nhưng vẫn thất vọng vì âm thanh không như kỳ vọng, nguyên nhân có thể đến từ kết nối Bluetooth quen thuộc.

Không ít người dùng đầu tư soundbar cao cấp nhưng lại thất vọng vì âm thanh thiếu chiều sâu, nguyên nhân phổ biến đến từ việc sử dụng kết nối Bluetooth thay vì các chuẩn truyền dẫn chất lượng cao hơn.
Về bản chất, Bluetooth được thiết kế để tối ưu truyền dữ liệu không dây với mức tiêu thụ năng lượng thấp, chứ không phải để đảm bảo chất lượng âm thanh tối đa như các hệ thống âm thanh chuyên nghiệp.
Khi phát nhạc qua Bluetooth, dữ liệu âm thanh sẽ bị nén lại thông qua các codec như SBC, khiến nhiều chi tiết quan trọng bị loại bỏ, làm giảm độ trong trẻo và sự sống động của âm thanh.
Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến soundbar, thiết bị vốn được thiết kế để tái tạo âm thanh đa lớp như hiệu ứng vòm, tiếng nổ hay đối thoại rõ nét trong phim ảnh.
Không chỉ suy giảm chất lượng, kết nối Bluetooth còn dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu sóng, khoảng cách và các thiết bị xung quanh như Wi-Fi hay đồ gia dụng thông minh, khiến âm thanh thiếu ổn định.
Tình trạng gián đoạn, trễ tín hiệu hoặc tự động chuyển đổi kết nối cũng có thể xảy ra, làm giảm trải nghiệm giải trí tổng thể dù người dùng sở hữu thiết bị đắt tiền.
Để khai thác tối đa hiệu suất soundbar, các chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng kết nối có dây như HDMI ARC, eARC hoặc cáp quang nhằm đảm bảo tín hiệu âm thanh đầy đủ và ổn định.
Trong bối cảnh âm thanh không dây ngày càng phổ biến, Bluetooth vẫn tiện lợi nhưng chưa phải lựa chọn tối ưu cho soundbar, và việc chuyển sang kết nối phù hợp sẽ giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn giá trị của thiết bị.
#soundbar #Bluetooth #kết nối #âm thanh #chất lượng #công nghệ

