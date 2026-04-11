Robot tương lai phụ thuộc Trung Quốc, CEO Nvidia nói gì?

CEO Jensen Huang thừa nhận ngành robot toàn cầu đang phụ thuộc chuỗi cung ứng Trung Quốc, hé lộ cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng.

CEO Jensen Huang của Nvidia gây chú ý khi thừa nhận ngành robot toàn cầu đang phụ thuộc sâu vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc, đặc biệt ở các linh kiện cốt lõi như động cơ, cảm biến và vật liệu đất hiếm.
Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các ông lớn công nghệ Mỹ như Tesla hay Google đang tăng tốc phát triển robot nhân hình, nhưng lại phải dựa vào các nhà cung cấp Trung Quốc để hoàn thiện “cơ thể” cho những cỗ máy này.
Một ví dụ điển hình là robot Olaf – sản phẩm hợp tác giữa Nvidia và Google – dù sở hữu trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhưng vẫn cần công nghệ chuyển động từ Unitree để có thể vận hành linh hoạt.
Theo các chuyên gia, Mỹ hiện dẫn đầu về chip và thuật toán AI, trong khi Trung Quốc kiểm soát phần lớn chuỗi cung ứng sản xuất, từ vi điện tử đến nam châm hiệu suất cao, tạo nên thế cân bằng phụ thuộc lẫn nhau trong ngành robot.
Báo cáo của Morgan Stanley cho thấy các công ty Trung Quốc đã tung ra số lượng robot nhân hình gấp gần ba lần so với Mỹ trong năm qua, nhờ lợi thế sản xuất quy mô lớn và chi phí thấp.
Trong khi đó, các doanh nghiệp Mỹ lại đối mặt áp lực chi phí và chính sách, buộc phải tìm đến nguồn linh kiện giá rẻ từ Trung Quốc, thậm chí điều chỉnh chuỗi cung ứng sang Đông Nam Á để tránh rào cản thuế quan.
Không chỉ dừng ở sản xuất, Trung Quốc còn đẩy mạnh chiến lược dài hạn với mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng robot “bất khả xâm phạm” vào năm 2027, biến lĩnh vực này thành trụ cột kinh tế và công nghệ quốc gia.
Nhận định của Jensen Huang cho thấy tương lai ngành robot sẽ không chỉ là cuộc đua AI, mà còn là cuộc chiến kiểm soát chuỗi cung ứng, nơi Trung Quốc đang nắm giữ lợi thế khiến cả thế giới phải dè chừng.
