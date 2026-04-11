Robot R1 Trung Quốc: Mở Cửa Thị Trường Toàn Cầu Với Giá Siêu Mềm

Robot Hình Người R1 Giá Rẻ Ra Mắt Toàn Cầu Qua AliExpress

Unitree Robotics đang thực hiện bước đi táo bạo, đưa robot hình người R1, một sản phẩm có mức giá cạnh tranh kỷ lục, ra thị trường quốc tế thông qua nền tảng thương mại điện tử AliExpress. Động thái này đánh dấu sự chuyển dịch chiến lược của Unitree, từ mô hình kinh doanh truyền thống sang việc tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng đại chúng trên quy mô toàn cầu.

Chiến Lược Bán Hàng Đột Phá và Lợi Ích Khách Hàng

Lần ra mắt R1 tới đây sẽ chứng kiến sự thay đổi cách thức bán hàng khi sản phẩm được niêm yết trên các sàn thương mại điện tử lớn. Giai đoạn đầu, thị trường trọng điểm bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và Singapore. Khách hàng tại các khu vực này, cũng như trên toàn cầu thông qua kênh Brand của Alibaba, sẽ nhận được các ưu đãi hấp dẫn như miễn phí vận chuyển, đổi trả và khả năng tiếp cận sản phẩm dễ dàng hơn.

R1: Robot Hình Người Linh Hoạt Với Mức Giá Hấp Dẫn

Ra mắt lần đầu tại Trung Quốc vào năm 2025 với giá khởi điểm 29.900 nhân dân tệ (tương đương 115 triệu đồng), Unitree R1 đã khẳng định vị thế là một trong những robot hình người có giá phải chăng nhất. Mặc dù giá bán quốc tế chưa được công bố chính thức, Unitree cam kết duy trì mức giá cạnh tranh để phổ cập hóa công nghệ này. Robot R1 cao 123 cm, nặng hơn 27 kg, được thiết kế cho các chuyển động năng động như nhào lộn, chạy và tự đứng dậy, cho thấy Unitree tập trung vào khả năng vận động linh hoạt thay vì ứng dụng công nghiệp.

Định Hình Lại Thị Trường Robot Hình Người

Việc Unitree bán robot trực tuyến là một bước ngoặt lớn, phá vỡ mô hình phân phối truyền thống vốn chỉ dành cho các hợp đồng doanh nghiệp hoặc nghiên cứu. Giờ đây, R1 có thể tiếp cận các nhà phát triển, nhà giáo dục và người dùng cá nhân trên toàn thế giới. Nếu chiến lược này thành công, nó có thể thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng robot hình người trong đời sống và rút ngắn khoảng cách giữa công nghệ tiên tiến và người tiêu dùng phổ thông.