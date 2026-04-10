Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
5 công nghệ “không tưởng” làm thay đổi thế giới trong 25 năm tới

Từ đọc suy nghĩ, robot chăm sóc đến kiểm soát thời tiết, 5 công nghệ đột phá được dự báo sẽ làm biến đổi hoàn toàn cuộc sống nhân loại trong 25 năm tới.

Thiên Trang (TH)
Trong 25 năm tới, các chuyên gia dự báo những công nghệ tưởng như khoa học viễn tưởng sẽ trở thành hiện thực, mở ra kỷ nguyên mới nơi con người có thể điều khiển thiết bị chỉ bằng suy nghĩ thông qua giao diện não - máy tính.
Theo các nhà nghiên cứu tại Carnegie Mellon University, công nghệ này sẽ cho phép người dùng gửi tin nhắn, bật thiết bị hay tương tác môi trường mà không cần chạm tay, nhờ AI giải mã tín hiệu não ngày càng chính xác.
Song song đó, cuộc đua khai thác tài nguyên ngoài không gian cũng tăng tốc, khi robot tự động có thể khai thác khoáng sản trên Mặt Trăng và tiểu hành tinh, giúp giảm chi phí và mở đường cho du lịch vũ trụ quy mô lớn.
Các nghiên cứu từ Tufts University cho thấy việc sản xuất vật liệu ngay trong không gian sẽ thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp vũ trụ, tạo ra chuỗi cung ứng ngoài Trái Đất trong tương lai.
Ở mặt đất, robot hình người đang tiến hóa nhanh chóng và có thể trở thành “người chăm sóc” trong gia đình, hỗ trợ người già, người khuyết tật và thậm chí cung cấp tương tác cảm xúc như con người thật.
Trong khi đó, các công nghệ điều khiển thời tiết – từ gieo mây đến điều chỉnh nhiệt độ cục bộ – có thể biến khí hậu ổn định thành một “dịch vụ”, dù vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường đối với hệ sinh thái toàn cầu.
Một bước đột phá khác đến từ năng lượng nhiệt hạch, lĩnh vực mà các tổ chức như NASA và nhiều phòng thí nghiệm đang theo đuổi nhằm tạo ra nguồn năng lượng sạch gần như vô hạn.
Nếu những công nghệ này đồng loạt thành công, thế giới trong 25 năm tới sẽ thay đổi sâu sắc, từ cách con người giao tiếp, làm việc đến khai thác tài nguyên, đánh dấu bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử văn minh.
#công nghệ #khoa học viễn tưởng #trí tuệ nhân tạo #khai thác không gian #robot #điều khiển thời tiết

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT