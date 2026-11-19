Hàng chục con trỏ chuột với nhiều màu sắc liên tục di chuyển trên màn hình, thực hiện các thao tác như kéo thả khung hình, nhập văn bản, căn chỉnh bố cục và sao chép thành phần giao diện. Tất cả diễn ra đồng thời, tạo cảm giác như một nhóm nhân sự đang phối hợp xây dựng website. Những video này được một số người sử dụng để minh họa sức mạnh của AI Agent, công nghệ có khả năng tự động thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, công cụ đứng sau màn trình diễn lại đơn giản hơn nhiều so với những gì người xem hình dung.

Hàng chục con trỏ nhiều màu sắc tạo hiệu ứng như một đội ngũ AI Agent đang cùng thiết kế website.

Thực chất, hiệu ứng trên được tạo ra bởi Swarm Rebuild, một tiện ích mở rộng dành cho trình duyệt Chrome. Công cụ này có khả năng quét cấu trúc website đang mở, sau đó chuyển các thành phần giao diện thành bản mô tả để phục vụ quá trình tái dựng. Khi kích hoạt, Swarm Rebuild che giao diện ban đầu và hiển thị hàng loạt con trỏ ảo, lần lượt thực hiện những thao tác đã được lập trình sẵn. Mỗi con trỏ đảm nhận một nhiệm vụ như vẽ đường kẻ, nhập chữ, kéo thả hình ảnh hoặc nhân bản các thành phần trên trang.

Để màn trình diễn trở nên thuyết phục, Swarm Rebuild còn tích hợp hiệu ứng chuyển động, âm thanh gõ phím và tiếng nhấp chuột. Cách thể hiện này khiến người xem liên tưởng đến hoạt động phối hợp giữa nhiều nhân sự trên các phần mềm thiết kế như Figma. Tuy nhiên, những con trỏ xuất hiện trên màn hình không đại diện cho các mô hình AI độc lập. Chúng không có khả năng tự phân tích yêu cầu, suy luận, phân chia công việc hay trao đổi thông tin để giải quyết vấn đề. Toàn bộ chuyển động chỉ là những kịch bản được thiết lập trước.

Một điểm hạn chế khác là Swarm Rebuild không thực sự xây dựng lại website. Công cụ chỉ tái tạo phần giao diện trực quan, không khôi phục mã nguồn hay các chức năng tương tác ban đầu. Vì vậy, những nút bấm, biểu mẫu và tính năng bên trong trang web không thể hoạt động như bản gốc. Khi hiệu ứng kết thúc, người dùng có thể nhấn nút "Go live" để trở về website ban đầu.

Swarm Rebuild chỉ mô phỏng thao tác thiết kế giao diện bằng các con trỏ được lập trình sẵn, không phải hệ thống AI Agent tự vận hành.

Sự khác biệt giữa công cụ mô phỏng và hệ thống AI Agent thực sự dễ bị bỏ qua, đặc biệt với những người chưa có nhiều kiến thức về công nghệ. Hình ảnh hàng chục con trỏ cùng hoạt động có thể tạo ấn tượng về một hệ thống tự động hóa phức tạp, đủ khả năng thay thế cả đội ngũ nhân sự. Đây cũng là hình thức trình diễn dễ thu hút sự chú ý khi quảng bá các khóa học hoặc dịch vụ đào tạo AI.

Bản thân Swarm Rebuild vẫn là một tiện ích thú vị để giới thiệu giao diện website hoặc tạo video trình diễn trực quan. Tuy nhiên, việc sử dụng công cụ này làm bằng chứng cho năng lực của một đội quân AI Agent là không chính xác. Một hệ thống AI Agent thực sự cần có khả năng nhận nhiệm vụ, lập kế hoạch, thực thi và đánh giá kết quả. Hàng chục con trỏ chuột chuyển động trên màn hình, dù bắt mắt đến đâu, cũng không thể thay thế những năng lực đó.