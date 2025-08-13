Rượu bia âm thầm hủy hoại não bộ

Rượu bia không chỉ ảnh hưởng đến gan hay tim mạch, mà còn âm thầm gây tổn thương não bộ – trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của cơ thể.

Rượu bia từ lâu đã trở thành một phần của nhiều hoạt động giao tiếp và giải trí. Tuy nhiên, việc sử dụng quá mức không chỉ gây hại cho gan, tim mạch mà còn tác động nghiêm trọng đến não bộ – trung tâm điều khiển mọi hoạt động của cơ thể.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Cơ chế rượu bia tác động lên não

Khi uống rượu bia, ethanol sẽ nhanh chóng đi vào máu và tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương. Chất này làm thay đổi cách các tế bào thần kinh truyền tín hiệu, ức chế chất dẫn truyền thần kinh glutamate và kích thích GABA – khiến não rơi vào trạng thái ức chế, giảm khả năng phản ứng và xử lý thông tin.

Ảnh hưởng ngắn hạn

Giảm khả năng tập trung và phản xạ: Chỉ cần nồng độ cồn trong máu tăng nhẹ, não đã bị chậm nhịp xử lý, dễ dẫn tới sai sót, tai nạn.

Suy giảm trí nhớ tạm thời: Nhiều người gặp tình trạng “blackout” – mất ký ức về những gì đã xảy ra trong lúc say.

Rối loạn cảm xúc: Rượu bia có thể khiến người uống trở nên vui vẻ quá mức, dễ xúc động hoặc nóng nảy, khó kiểm soát hành vi.

Ảnh hưởng lâu dài

Thoái hóa não: Uống nhiều rượu bia trong thời gian dài làm teo mô não, đặc biệt là vùng liên quan đến trí nhớ và học tập.

Suy giảm nhận thức: Khả năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề bị giảm sút, nguy cơ sa sút trí tuệ sớm tăng cao.

Tổn thương thần kinh ngoại biên: Rượu bia có thể làm hỏng các dây thần kinh ngoài não, gây tê bì tay chân, yếu cơ.

Tăng nguy cơ đột quỵ: Cồn làm tăng huyết áp và rối loạn nhịp tim, từ đó gián tiếp gây tổn thương não do thiếu máu hoặc xuất huyết.

Tác động đặc biệt ở thanh thiếu niên và phụ nữ

Thanh thiếu niên: Não đang trong giai đoạn phát triển, uống rượu bia dễ gây tổn thương lâu dài đến khả năng học tập, trí nhớ và điều tiết cảm xúc.

Phụ nữ: Chuyển hóa cồn chậm hơn nam giới, nên cùng một lượng rượu bia, tác hại lên não sẽ lớn hơn và kéo dài hơn.

Bảo vệ não bộ trước tác hại của rượu bia

Hạn chế tối đa việc sử dụng rượu bia, đặc biệt trong môi trường làm việc và khi tham gia giao thông.

Uống nhiều nước và ăn trước khi uống để giảm tốc độ hấp thu cồn.

Tăng cường chế độ dinh dưỡng giàu omega-3, vitamin nhóm B, chất chống oxy hóa để hỗ trợ tế bào thần kinh.

Tập luyện thể thao và ngủ đủ giấc giúp não hồi phục tốt hơn.

Nguy cơ rối loạn tâm thần

Sử dụng rượu bia lâu dài làm tăng nguy cơ mắc các bệnh rối loạn tâm thần như trầm cảm, lo âu, rối loạn lưỡng cực hoặc nghiện rượu. Cồn có thể phá vỡ cân bằng hóa chất trong não, khiến tâm trạng trở nên bất ổn và khó kiểm soát.

Ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ

Dù rượu bia có thể khiến bạn buồn ngủ nhanh hơn, nhưng nó lại làm giấc ngủ kém sâu, dễ tỉnh giấc giữa đêm và giảm chất lượng phục hồi của não. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài làm suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung và tăng nguy cơ bệnh lý thần kinh.

Não bộ là “bộ chỉ huy” của cơ thể, nhưng lại rất nhạy cảm với rượu bia. Việc uống điều độ hoặc hạn chế tối đa sẽ giúp bạn bảo vệ trí nhớ, khả năng tư duy và sức khỏe tinh thần lâu dài.