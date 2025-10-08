Hà Nội

Rùng mình phát hiện thi thể cô gái La Mã trong quan tài chì cổ

Kho tri thức

Rùng mình phát hiện thi thể cô gái La Mã trong quan tài chì cổ

Quan tài chì chứa thi thể cô gái La Mã cùng kho báu vàng 1.700 năm khiến giới khảo cổ ngỡ ngàng, hé lộ nhiều điều chưa từng biết.

Khi tiến hành khai quật tại hang chôn cất Pagan ở Jerusalem, Israel, các chuyên gia đến từ Cơ quan Cổ vật Israel bất ngờ tìm thấy một di tích cổ xưa độc đáo, hoành tráng. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Khi tiến hành khai quật tại hang chôn cất Pagan ở Jerusalem, Israel, các chuyên gia đến từ Cơ quan Cổ vật Israel bất ngờ tìm thấy một di tích cổ xưa độc đáo, hoành tráng. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Đó là ngôi mộ cổ thời La Mã cổ đại, ước tính có niên đại 1.700 năm tuổi, bên trong mộ có một chiếc quan tài bằng chì. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Đó là ngôi mộ cổ thời La Mã cổ đại, ước tính có niên đại 1.700 năm tuổi, bên trong mộ có một chiếc quan tài bằng chì. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Chủ nhân của ngôi mộ này là một cô gái trẻ. Bên trong quan tài chì chứa rất nhiều những món đồ trang sức bằng vàng ấn tượng. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Chủ nhân của ngôi mộ này là một cô gái trẻ. Bên trong quan tài chì chứa rất nhiều những món đồ trang sức bằng vàng ấn tượng. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Chúng bao gồm hoa tai vàng, trâm cài tóc, mặt dây chuyền vàng và hạt vàng, hạt mã não và hạt thủy tinh. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Chúng bao gồm hoa tai vàng, trâm cài tóc, mặt dây chuyền vàng và hạt vàng, hạt mã não và hạt thủy tinh. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Các món trang sức này mang biểu tượng của Luna, nữ thần mặt trăng của La Mã. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Các món trang sức này mang biểu tượng của Luna, nữ thần mặt trăng của La Mã. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Có thể chúng cũng đồng hành cùng cô gái trong suốt cuộc đời, và sau khi chết, chúng được chôn cùng với cô gái trẻ để tiếp tục bảo vệ linh hồn người mất ở thế giới bên kia. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Có thể chúng cũng đồng hành cùng cô gái trong suốt cuộc đời, và sau khi chết, chúng được chôn cùng với cô gái trẻ để tiếp tục bảo vệ linh hồn người mất ở thế giới bên kia. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
