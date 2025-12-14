Hà Nội

Kho tri thức

Rùng mình chứng tích nghi lễ hang động 14.000 năm tuổi

Nhiều di vật thờ cúng có niên đại 14.000 năm tuổi, bao gồm hộp sọ gấu và chồn, đã được tìm thấy ở hang động tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Trong một cuộc khai quật khảo cổ kéo dài tại hang Direkli, ở Kahramanmaraş, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Ankara Hacı Bayram Veli bất ngờ tìm thấy hàng loạt di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Ankara Hacı Bayram Veli.
Cụ thể, trong tàn tích có tại hang động Direkli này, nhóm chuyên gia tìm thấy những hộp sọ gấu và chồn. Ảnh: @Đại học Ankara Hacı Bayram Veli.
Những hộp sọ này có niên đại khoảng 14.000 năm tuổi, thuộc kỷ Pleistocene. Ảnh: @Đại học Ankara Hacı Bayram Veli.
Theo lý giải của các chuyên gia, những hộp sọ này được sử dụng cho các mục đích nghi lễ thờ cúng cổ xưa trong hang động. Ảnh: @Đại học Ankara Hacı Bayram Veli.
Việc tìm thấy xương và các hộp sọ gấu và chồn nhấn mạnh rằng, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống tín ngưỡng ngoại giáo của thời kỳ đó. Ảnh: @Đại học Ankara Hacı Bayram Veli.
Việc gấu là một loài động vật to lớn, oai vệ, và việc người dân bản địa mang hình ảnh và biểu tượng sức mạnh của nó vào không gian cúng tế tín ngưỡng của mình, chắc hẳn làm điều này đã khiến họ cảm thấy mạnh mẽ và được bảo vệ hơn. Ảnh: @Đại học Ankara Hacı Bayram Veli.
Nhóm còn tìm thấy các công cụ bằng đá lửa, mũi khoan có niên đại từ thời kỳ đồ đá cũ, răng và hài cốt của động vật ăn thịt, ăn cỏ và động vật gặm nhấm từ Kỷ Pleistocene cũng được tìm thấy có trong hang động này.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
