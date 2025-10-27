Hà Nội

Danh tính ‘bản sao của Rosé’ khiến 4 cô nàng Blackpink chú ý trong concert

Cộng đồng trẻ

Trang phục và thần thái giống Rosé (Blackpink) đã giúp một người hâm mộ tên Buknum nhận được sự tương tác đặc biệt từ chính các thành viên Blackpink.

Trầm Phương
Mỗi concert trong khuôn khổ tour diễn vòng quanh thế giới của Blackpink luôn là nơi tạo ra vô số khoảnh khắc đáng nhớ, và buổi diễn gần đây cũng không ngoại lệ. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, thay vì chỉ là những màn trình diễn đỉnh cao của 4 cô gái, sự chú ý lần này lại đổ dồn về một người hâm mộ đứng dưới hàng ghế khán giả, người được mệnh danh là "bản sao hoàn hảo" của Rosé. (Ảnh: IGNV)
Người hâm mộ này có tên gọi là Buknum, một influencer nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn người theo dõi trên Instagram. (Ảnh: IGNV)
Ngay từ khi xuất hiện tại khu vực gần sân khấu, Buknum đã khiến nhiều người phải ngoái nhìn. (Ảnh: IGNV)
Với mái tóc vàng óng ả, đặc biệt là khuôn mặt được trang điểm với phong cách tương đồng một cách đáng kinh ngạc với Rose, trái ngược với thân hình có phần "vạm vỡ", Buknum thu hút mọi ánh mắt. (Ảnh: IGNV)
Trong suốt buổi diễn, Buknum đã hóa trang và mang thần thái giống Rose một cách tuyệt đối, từ cách tạo dáng cho đến biểu cảm. Chính sự nổi bật này đã giúp cô lọt vào "mắt xanh" của cả 4 thành viên Blackpink. (Ảnh: IGNV)
Khoảnh khắc gây sốt nhất là khi Lisa thật sự nhìn thấy Buknum. Trong một đoạn video được lan truyền chóng mặt, khi đang di chuyển trên sân khấu, Lisa đã dừng lại, nở nụ cười kinh ngạc và chỉ tay về phía Buknum. (Ảnh: IGNV)
Sau đó, cả 4 thành viên của nhóm "hắc hường" cùng tập trung ánh nhìn về phía người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Thậm chí, nhiều fan hâm mộ có mặt tại đó cho rằng Rose đã có biểu cảm "tôi đang thấy chính mình" rất hài hước. (Ảnh: IGNV)
Sự tương tác đặc biệt này đã nhanh chóng biến Buknum thành "người may mắn nhất" đêm diễn và video ghi lại khoảnh khắc này đã thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
#Blackpink #Rosé #Buknum #concert #fan #idol

