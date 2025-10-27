Danh tính ‘bản sao của Rosé’ khiến 4 cô nàng Blackpink chú ý trong concert

Trang phục và thần thái giống Rosé (Blackpink) đã giúp một người hâm mộ tên Buknum nhận được sự tương tác đặc biệt từ chính các thành viên Blackpink.
Mới đây, Chi Pu đã gây 'bão' mạng xã hội khi tung loạt ảnh diện bikini trong kỳ nghỉ dưỡng, khoe trọn vóc dáng chuẩn mực cùng thần thái ngày càng cuốn hút.
Sau những ồn ào xoay quanh đoạn clip được cho là cảnh hôn một người đàn ông lạ mặt, Louis Phạm gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh tình tứ bên bạn trai Việt kiều.
Olly Dowden tâm sự với siêu mẫu Hà Anh, trong mắt anh, cô luôn hoàn hảo nên không muốn cô thay đổi bất kì điều gì.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/10, Bạch Dương nên tìm hiểu kỹ khi đầu tư, đừng nghe xúi giục. Thiên Bình dễ tìm được quý nhân, tài lộc sáng sủa.
Nằm trên đảo Menorca (Tây Ban Nha), mộ đá Naveta des Tudons là một trong những công trình đá cổ nhất châu Âu, mang dáng hình con tàu úp độc đáo.
Archelon là sinh vật khổng lồ từng bơi lội giữa đại dương cổ đại, được xem là loài rùa biển lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất.
Ẩn mình trong dãy Tà Xùa hùng vĩ, Phu Sa Phìn là điểm trekking mới thu hút du khách bởi khung cảnh rừng nguyên sinh rêu phong và biển mây trắng bồng bềnh.
Dù đã bước sang tuổi U40 và là mẹ của hai con, Diệp Lâm Anh thường xuyên diện áo ngắn cũn nhưng vẫn giữ được nét tinh tế và sang trọng hiếm có.
Haval vừa hé lộ chi tiết của mẫu H6L, phiên bản trục cơ sở kéo dài thuộc dòng H6. Xe sẽ ra mắt vào tháng 11/2025 tới, với hai tùy chọn động cơ 1.5L và 2.0L
Bầu trời nước Nga rực sáng trong đêm khi 121 UAV Ukraine lao đến từ bốn hướng, mở màn cho trận đối đầu dữ dội giữa công nghệ và ý chí con người.
Căn nhà của diễn viên Trương Phương và chồng Tây ở New Zealand rất rộng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, có hồ cá, chỗ nuôi gia súc, gia cầm...
Chinh phục “sống lưng khủng long” Bình Liêu, du khách được leo 2.000 bậc thang, ngắm mây núi hùng vĩ và săn cỏ lau trắng tinh khôi giữa đại ngàn.
Bé Winnie hóa công chúa trong tiệc sinh nhật tròn 5 tuổi. NSƯT Nguyệt Hằng cùng ông xã - diễn viên Anh Tuấn cùng ra sân chơi thể thao.
Ant Group và JD.com vừa nhận lệnh hoãn phát hành stablecoin, khi Bắc Kinh khẳng định chỉ nhà nước mới có quyền phát hành tiền trong kỷ nguyên số.
Những tưởng mọi thứ đã đi vào khuôn khổ quen thuộc, nhưng cú “lật bài” bất ngờ cuối năm khiến 4 con giáp này bước sang giai đoạn mới.
Các nhà khảo cổ phát hiện bức tranh khảm La Mã cổ đại ẩn giấu dưới tấm bê tông ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Phát hiện mở ra nhiều câu hỏi lịch sử chưa lời giải.
Chiều buông ở Lô Lô Chải, bản làng hiện lên như miền cổ tích giữa núi đá hùng vĩ, nơi du khách tìm thấy bình yên và vẻ đẹp chân thật.
Chữ khắc hình nêm Akkad này cung cấp bằng chứng trực tiếp về sự trao đổi thư từ chính thức giữa Đế chế Assyria và Vương quốc Judah.
Các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện một loài thực vật bắt chước mùi của kiến chết hoặc bị thương để thu hút các loài thụ phấn.
Nga đã lập kỷ lục mới trong hai tháng vừa qua, khi tràn ngập 50 km2 lãnh thổ chỉ trong một ngày, chiếm 8 làng trong 72 giờ; ba mặt trận Ukraine phải rút lui.