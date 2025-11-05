Hà Nội

KHDS
Diện váy ngủ lên sân khấu, Rosé gây tranh cãi lớn

Cộng đồng trẻ

Diện váy ngủ lên sân khấu, Rosé gây tranh cãi lớn

Rosé mới đây lựa chọn váy ngủ lên sân khấu dù ồn ào ở Paris Fashion Week vừa lắng xuống không lâu.

Thiên Anh
Mới đây khi BLACKPINK mở đầu tháng 11 bằng 2 đêm diễn ở Jakarta. Rosé vô tình khơi lại những ồn ào vừa tạm lắng bằng chiếc slip dress gây tranh cãi không kém gì lần xuất hiện ở show Saint Laurent.
Mới đây khi BLACKPINK mở đầu tháng 11 bằng 2 đêm diễn ở Jakarta. Rosé vô tình khơi lại những ồn ào vừa tạm lắng bằng chiếc slip dress gây tranh cãi không kém gì lần xuất hiện ở show Saint Laurent.
Cụ thể, Rosé đã chọn cho những tiết mục solo của mình một tạo hình đơn giản cùng chiếc slip dress lụa trắng mong manh, bồng bềnh như sương khói.
Cụ thể, Rosé đã chọn cho những tiết mục solo của mình một tạo hình đơn giản cùng chiếc slip dress lụa trắng mong manh, bồng bềnh như sương khói.
Thiết kế tối giản với hai dây ren mảnh, mái tóc vàng buông xõa tự nhiên dưới ánh đèn sân khấu - Rosé trong khoảnh khắc đó thực sự giống như thiên thần bước ra từ giấc mơ.
Thiết kế tối giản với hai dây ren mảnh, mái tóc vàng buông xõa tự nhiên dưới ánh đèn sân khấu - Rosé trong khoảnh khắc đó thực sự giống như thiên thần bước ra từ giấc mơ.
Nhiều người cảm thấy lo lắng cho vấn đề độ an toàn của trang phục của Rosé.
Nhiều người cảm thấy lo lắng cho vấn đề độ an toàn của trang phục của Rosé.
Ở một số phần trình diễn, Rosé có mặc thêm hoodie zip bên ngoài, nhưng cũng có tiết mục cô chỉ diện vỏn vẹn chiếc váy ngủ này.
Ở một số phần trình diễn, Rosé có mặc thêm hoodie zip bên ngoài, nhưng cũng có tiết mục cô chỉ diện vỏn vẹn chiếc váy ngủ này.
Dưới góc quay cận, có thể thấy Rosé phải liên tục dùng tay giữ chiếc váy có độ dài quá ngắn khỏi gió lớn. Trong mắt không ít khán giả, bộ cánh này tuy đẹp nhưng có phần kém thực tế cho một sân khấu quy mô như DEADLINE.
Dưới góc quay cận, có thể thấy Rosé phải liên tục dùng tay giữ chiếc váy có độ dài quá ngắn khỏi gió lớn. Trong mắt không ít khán giả, bộ cánh này tuy đẹp nhưng có phần kém thực tế cho một sân khấu quy mô như DEADLINE.
Khi hình ảnh của Rosé ở sân khấu Jakarta được chia sẻ rộng rãi, netizen quốc tế đã lập tức phản ứng trái chiều.
Khi hình ảnh của Rosé ở sân khấu Jakarta được chia sẻ rộng rãi, netizen quốc tế đã lập tức phản ứng trái chiều.
Bên cạnh làn sóng chỉ trích, không ít fan hâm mộ cũng đứng ra bênh vực cho nữ idol với lý do: slip dress đang là xu hướng mà Saint Laurent đẩy mạnh trong thời gian gần đây.
Bên cạnh làn sóng chỉ trích, không ít fan hâm mộ cũng đứng ra bênh vực cho nữ idol với lý do: slip dress đang là xu hướng mà Saint Laurent đẩy mạnh trong thời gian gần đây.
Việc Rosé tiếp tục lăng xê item này trên sân khấu solo là hoàn toàn hợp lý, vừa thể hiện sự gắn bó với thương hiệu mà mình đang đại diện, vừa củng cố hình ảnh cá nhân gắn liền với phong cách tối giản, gợi cảm và tinh tế.
Việc Rosé tiếp tục lăng xê item này trên sân khấu solo là hoàn toàn hợp lý, vừa thể hiện sự gắn bó với thương hiệu mà mình đang đại diện, vừa củng cố hình ảnh cá nhân gắn liền với phong cách tối giản, gợi cảm và tinh tế.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng cũng có thể nhìn nhận slip dress là món đồ khá phù hợp về concept với các bài hát solo của Rosé - những giai điệu nhẹ nhàng, buồn man mác, cần một hình ảnh mong manh, dễ vỡ để tạo sự đồng điệu về cảm xúc. Từ góc độ nghệ thuật, lựa chọn này có logic riêng của nó.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng cũng có thể nhìn nhận slip dress là món đồ khá phù hợp về concept với các bài hát solo của Rosé - những giai điệu nhẹ nhàng, buồn man mác, cần một hình ảnh mong manh, dễ vỡ để tạo sự đồng điệu về cảm xúc. Từ góc độ nghệ thuật, lựa chọn này có logic riêng của nó.
Thiên Anh
