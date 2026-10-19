Trạm sạc phủ rộng, chủ xe VinFast thêm tự tin chinh phục những hành trình

Từ những tuyến cao tốc, quốc lộ đến các cung đường miền núi, hơn 150.000 cổng sạc V-Green đang giúp việc đi xa bằng ô tô điện VinFast ngày càng thuận tiện.

Khi bài toán trạm sạc được giải quyết, chính sách miễn phí sạc đến tháng 2/2029 càng khiến những chuyến du lịch, khám phá bằng xe điện trở nên hấp dẫn về cả trải nghiệm lẫn chi phí.

Đi xa bằng xe điện, thoải mái chọn điểm dừng chân

Thay vì phải tính toán quá nhiều về việc tiếp năng lượng, ngày càng nhiều chủ xe VinFast đã có thể thoải mái lên kế hoạch cho những chuyến đi dài, kết hợp sạc pin với nghỉ ngơi, ăn uống hay tham quan trên đường. Với mạng lưới trạm sạc ngày càng phủ rộng, việc di chuyển hàng trăm, thậm chí hàng nghìn kilomet bằng ô tô điện đang trở nên quen thuộc với nhiều gia đình Việt.

Anh Đỗ Văn Oanh, chủ xe VinFast VF 8 tại Hà Nội, là một trong những người đã trải nghiệm sự thuận tiện này trong chuyến đi Đà Nẵng. Trước khi khởi hành, anh chủ động tra cứu các trạm sạc dọc tuyến, lựa chọn những điểm dừng phù hợp để cả gia đình nghỉ ngơi sau vài giờ di chuyển.

Theo anh Oanh, sự hiện diện của các trạm sạc trên quốc lộ, cao tốc và tại khu vực trung tâm giúp việc sắp xếp lịch trình khá đơn giản. Sau khoảng 2-3 tiếng cầm lái, khi mọi người cần nghỉ ngơi, ăn uống, chiếc VF 8 cũng được cắm sạc để chuẩn bị cho chặng tiếp theo.

Trong quá trình di chuyển, người lái còn có thể theo dõi dung lượng pin và quãng đường còn lại để linh hoạt lựa chọn điểm dừng. Nhờ vậy, lịch trình vẫn chủ động ngay cả khi gia đình muốn thay đổi kế hoạch giữa đường.

“Theo dõi trên đường, tôi thấy trạm sạc xuất hiện dày đặc, nên việc lựa chọn nơi sạc xe vô cùng đơn giản”, anh Oanh khẳng định.

Trải nghiệm tương tự cũng khiến anh Lê Đức Tùng, một chủ xe điện ở Hà Nội, thay đổi suy nghĩ về khả năng đi xa của ô tô điện. Trong chuyến khám phá Hà Giang, anh khá bất ngờ khi phát hiện nhiều điểm sạc trên cung đường lên Đồng Văn, kể cả tại một số khu vực xã xa trung tâm.

Trước chuyến đi, anh từng lo việc tìm trạm sạc tại vùng núi sẽ khó khăn hơn so với các đô thị lớn. Tuy nhiên, thực tế tra cứu dọc tuyến cho thấy anh có thể sắp xếp những chặng di chuyển phù hợp mà vẫn dành đủ thời gian cho gia đình nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

“Trước khi đi, tôi nghĩ lên vùng cao sẽ khó tìm trạm sạc hơn. Nhưng tra cứu dọc tuyến vẫn thấy có điểm để dừng, nên tôi thoải mái chia chặng và chọn nơi nghỉ cho cả nhà”, anh Tùng chia sẻ.

Những trải nghiệm thực tế này cho thấy lợi ích rõ rệt của việc mở rộng hạ tầng sạc. Với quy mô hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, hệ thống V-Green đang giúp người dùng xe điện có thêm lựa chọn trên các hành trình liên tỉnh, từ những tuyến giao thông huyết mạch đến các điểm du lịch xa trung tâm.

Khi có thể dễ dàng tìm trạm sạc dọc đường, chủ xe cũng bớt áp lực phải lựa chọn hành trình chỉ dựa trên khả năng tiếp năng lượng. Những chuyến đi chơi cuối tuần, về quê hay du lịch xuyên Việt vì thế ngày càng dễ đưa vào kế hoạch của gia đình.

Miễn phí sạc dài hạn, tiết kiệm đáng kể chi phí đi xa

Sự thuận tiện về hạ tầng còn được cộng hưởng với chính sách miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029, giúp chủ xe VinFast tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng trong quá trình sử dụng.

Với những gia đình thường xuyên đi du lịch bằng ô tô, khoản tiết kiệm này có ý nghĩa thiết thực. Ngân sách vốn dành cho nhiên liệu có thể được chuyển sang chi tiêu cho ăn uống, lưu trú hoặc các hoạt động trải nghiệm tại điểm đến. Đặc biệt, trong những chuyến đi dài qua nhiều tỉnh, thành, lợi ích về chi phí càng trở nên đáng quan tâm.

Khách hàng đang cân nhắc chuyển sang ô tô điện cũng có thêm động lực từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 của VinFast, với mức ưu đãi lên tới 9% tùy dòng xe.

Cụ thể, các mẫu VF 2, Minio Green và VF 3 được hỗ trợ 3%. Nhóm EC Van, VF 7, VF 8 thế hệ mới, VF 9 và Lạc Hồng 900 LX hưởng mức ưu đãi 5%. Đáng chú ý, những dòng xe như VF 5/Herio Green, VF 6, VF MPV 7, Limo Green và VF 8 thế hệ trước được hỗ trợ tới 9%, giúp khách hàng giảm đáng kể số tiền phải chi khi mua xe.

Với nhiều lựa chọn trải rộng từ ô tô đô thị đến SUV và xe phục vụ gia đình đông người, khách hàng có thể tìm được mẫu xe phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như khả năng tài chính.

Đặc biệt, khoản ưu đãi ngay khi mua xe kết hợp với chính sách miễn phí sạc dài hạn giúp tổng chi phí sở hữu ô tô điện trở nên dễ chịu hơn. Đây cũng là lợi thế đáng cân nhắc với những gia đình có nhu cầu di chuyển thường xuyên hoặc thích tự lái xe khám phá các điểm đến mới.

Từ trải nghiệm của những chủ xe đã đi Đà Nẵng, Hà Giang đến sự phát triển của mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc, ô tô điện VinFast đang cho thấy khả năng đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu đi xa. Khi việc tiếp năng lượng có thể kết hợp thuận tiện với những điểm nghỉ trên đường, lại tiết kiệm được chi phí sạc, người dùng có thêm lý do để lựa chọn xe điện cho cả những chuyến đi thường ngày lẫn hành trình dài cùng gia đình.