Robot thay người, nhà máy Trung Quốc đạt chuẩn 100%

Số hóa - Xe

Hai robot thông minh hoạt động liên tục trên dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc với độ chính xác tuyệt đối, mở ra kỷ nguyên mới cho nhà máy tự động hóa.

Thiên Trang (TH)
xemptyzxemptyzMột nhà máy sản xuất máy tính bảng tại Trung Quốc vừa gây chú ý khi đưa robot thông minh vào dây chuyền, tạo ra “lực lượng lao động” mới với độ chính xác gần như tuyệt đối trong vận hành công nghiệp.
Cụ thể, hai robot Zhiyuan G2 được triển khai tại nhà máy của Longcheer Technology đã hoạt động liên tục suốt 8 giờ, đạt tỷ lệ thành công 100% và hoàn thành tới 310 sản phẩm mỗi giờ.
Không giống các cánh tay robot truyền thống phụ thuộc vào tọa độ cố định, Zhiyuan G2 được trang bị cảm biến mô-men xoắn và hệ thống nhận diện hình ảnh, cho phép tự điều chỉnh linh hoạt khi sản phẩm bị lệch vị trí.
Nhờ đó, robot có thể thực hiện các thao tác phức tạp như bốc dỡ vật liệu, kiểm tra sản phẩm và phân loại lỗi với độ chính xác cao, tương đương thậm chí vượt con người trong nhiều khâu.
Để đạt được khả năng này, robot đã trải qua hơn bốn tháng huấn luyện, bao gồm mô phỏng kỹ thuật số toàn bộ dây chuyền, thử nghiệm thực tế và kiểm tra liên tục trước khi chính thức vận hành.
Một ưu điểm lớn khác là tính linh hoạt khi robot có thể thích nghi nhanh với dây chuyền mới, chỉ mất khoảng 15 phút để chuyển đổi kịch bản và vài giờ để đào tạo lại, thay vì phải đầu tư hàng triệu nhân dân tệ để cải tạo hệ thống như trước.
Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ mở rộng quy mô lên 100 robot trong thời gian tới, hướng đến áp dụng trong nhiều lĩnh vực như ô tô, bán dẫn và năng lượng, cho thấy tham vọng lớn trong tự động hóa sản xuất.
Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định việc triển khai robot vẫn đối mặt nhiều thách thức, từ chi phí đầu tư, bảo trì đến khả năng thích nghi linh hoạt, nhưng đây rõ ràng là bước tiến quan trọng mở ra tương lai của nhà máy thông minh.
