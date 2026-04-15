Cơn sốt thuê robot “vỡ bong bóng” chỉ sau vài tháng

Dịch vụ thuê robot tại Trung Quốc đang lao dốc không phanh, phơi bày bài toán khó về lợi nhuận và tính bền vững của ngành công nghệ này.

Thiên Trang (TH)
Thị trường thuê robot tại Trung Quốc đang trải qua cú “hạ nhiệt” chóng mặt khi giá dịch vụ giảm sâu từ mức 30.000 Nhân dân tệ mỗi ngày xuống chỉ còn khoảng 1.000 Nhân dân tệ, khiến nhiều doanh nghiệp lao đao.
Sau giai đoạn bùng nổ nhờ dòng vốn đầu tư mạnh và sự tham gia của các “ông lớn” như JD.com, lĩnh vực này nhanh chóng thu hút hơn 153.000 doanh nghiệp gia nhập, tạo nên một cuộc cạnh tranh khốc liệt chưa từng có.
Nhu cầu tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán 2026 từng khiến thị trường trở nên sôi động với hàng nghìn đơn hàng mỗi ngày, nhưng sự tăng trưởng nóng này lại không đi kèm nền tảng nhu cầu bền vững.
Thực tế cho thấy phần lớn robot hiện nay chỉ phục vụ các hoạt động mang tính trình diễn như sự kiện, khai trương hay quảng bá thương mại, thay vì các nhu cầu thiết yếu dài hạn.
Điều này khiến thị trường rơi vào tình trạng “tăng lượng giảm giá”, khi nguồn cung dư thừa buộc các đơn vị phải liên tục hạ giá để cạnh tranh, bào mòn biên lợi nhuận.
Không chỉ vậy, chi phí vận hành cao, bao gồm bảo trì, logistics và nhân sự kỹ thuật đi kèm, tiếp tục trở thành gánh nặng lớn, đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Hệ quả là nhiều khu vực từng sầm uất như Hoa Cường Bắc (Thâm Quyến) đã chứng kiến hơn 90% cửa hàng cho thuê robot đóng cửa, phản ánh rõ sự khắc nghiệt của thị trường.
Giới chuyên gia nhận định, để tồn tại lâu dài, ngành thuê robot buộc phải chuyển dịch từ mô hình bán thiết bị sang cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng và xây dựng hệ sinh thái vận hành quy mô lớn, thay vì chỉ chạy theo “cơn sốt” ngắn hạn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
