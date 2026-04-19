Bàn tay robot Revo 3 mở kỷ nguyên não - máy

BrainCo gây chú ý khi ra mắt bàn tay robot Revo 3 với 21 bậc tự do, xúc giác tinh vi và tham vọng hợp nhất não người với máy móc trong tương lai.

Thiên Trang (TH)
BrainCo vừa trình làng bàn tay robot Revo 3, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ hiện thân và giao diện não - máy.
Thiết bị nhanh chóng gây sốt khi có thể thực hiện các thao tác phức tạp như cắt giấy, xoay rubik hay điều khiển vật thể nhỏ với độ chính xác cao.
Revo 3 sở hữu 21 bậc tự do, được xem là ngưỡng tối ưu giúp robot đạt hiệu suất thao tác vượt trội mà vẫn đảm bảo tính ổn định và linh hoạt.
Không chỉ dừng ở chuyển động, bàn tay này còn tích hợp hệ thống xúc giác toàn diện, cho phép nhận biết lực, độ mềm cứng và hướng trượt của vật thể trong thời gian thực.
Điểm đột phá nằm ở cơ chế truyền động trực tiếp kết hợp truyền động ngược, giúp robot điều chỉnh lực linh hoạt, tránh làm hỏng vật thể khi thao tác.
Ngoài ra, cảm biến thị giác ở đầu ngón tay đóng vai trò như “đôi mắt”, hỗ trợ căn chỉnh chính xác đến mức dưới milimet trong quá trình làm việc.
Với chiến lược mở mã nguồn và tối ưu chi phí, BrainCo đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái robot rộng lớn, tương thích với các nền tảng như NVIDIA Omniverse.
Sự xuất hiện của Revo 3 không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn mở ra viễn cảnh kết hợp não người với máy móc, nơi con người có thể điều khiển robot một cách tự nhiên trong tương lai.
