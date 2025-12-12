Hà Nội

Rapper Pháo khiến fan 'đứng hình' với màn selfie khoe vòng 1 lấp ló

Giải trí

Rapper Pháo khiến fan 'đứng hình' với màn selfie khoe vòng 1 lấp ló

Mới đây, Rapper Pháo đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải những bức ảnh selfie, khoe trọn vẻ đẹp ngày càng thăng hạng và phong cách thời trang táo bạo.

Trầm Phương
Pháo (Nguyễn Diệu Huyền), nữ rapper Gen Z đình đám với bản hit toàn cầu "2 phút hơn", tiếp tục "đốt mắt" người hâm mộ bằng loạt ảnh selfie khoe vẻ ngoài trưởng thành, quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Pháo diện một chiếc áo hai dây dáng corset màu xanh mint nhẹ nhàng, thiết kế cổ chữ V sâu, khéo léo tôn lên vòng một đầy đặn và quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo ôm sát cơ thể không chỉ làm nổi bật đường cong mà còn giúp nữ rapper sinh năm 2003 khoe được bờ vai thon thả. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn trên tổng thể trang phục là chuỗi dây chuyền kim loại nhiều lớp, phối hợp với mặt dây hình ngôi sao và thánh giá, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa vẻ ngoài nữ tính và tinh thần cá tính, bụi bặm đặc trưng của giới rapper. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây chú ý với trang phục, nhan sắc của Pháo trong loạt ảnh này cũng nhận được vô số lời khen ngợi. Mái tóc ngắn cá tính của cô được tạo kiểu gọn gàng, kết hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Màu son môi tự nhiên, cùng cách trang điểm tạo khối nhẹ nhàng giúp gương mặt cô nàng thêm phần sắc sảo và cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh những lời khen ngợi, nhiều người còn đặt nghi vấn về việc nữ rapper đã "dao kéo" để có được vòng 1 cuốn hút như hiện tại. (Ảnh: IGNV)
Kể từ sau thành công của "2 phút hơn" và ngôi vị Á quân King of Rap 2020, Pháo luôn được biết đến là một nữ rapper Gen Z có cá tính mạnh, không ngại thể hiện bản thân. (Ảnh: IGNV)
Thời gian gần đây, phong cách của Pháo có sự chuyển đổi rõ rệt. Cô không còn gắn liền với hình ảnh tóc dài nữ tính hay phong cách streetwear bụi bặm hoàn toàn, mà chuyển sang hình tượng trưởng thành, táo bạo và quyến rũ hơn. (Ảnh: IGNV)
Pháo đã từng gây sốc khi cắt phăng mái tóc dài để làm đầu đinh, nhưng vẫn khéo léo kết hợp với những trang phục cut-out, khoe dáng theo xu hướng Y2K, khẳng định quan điểm "nữ tính là từ bên trong". (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Pháo #selfie #rapper #quyến rũ #thời trang #Gen Z

