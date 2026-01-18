Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Răng cổ 2,8 triệu năm bằng chứng mới về sự tiến hóa của loài người

Kho tri thức

Răng cổ 2,8 triệu năm bằng chứng mới về sự tiến hóa của loài người

Nhóm nghiên cứu phát hiện răng cổ trong khảo cổ tại Ethiopia, cho thấy sự đồng hành của Homo và Australopithecus cách đây hàng triệu năm.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Khi tiến hành khai quật tại địa điểm khảo cổ Ledi-Geraru, nhóm chuyên gia đã tìm ra một sự thật cổ xưa hết sức phi thường, ngoạn mục. Ảnh: @Tiến sĩ Kaye Reed.
Khi tiến hành khai quật tại địa điểm khảo cổ Ledi-Geraru, nhóm chuyên gia đã tìm ra một sự thật cổ xưa hết sức phi thường, ngoạn mục. Ảnh: @Tiến sĩ Kaye Reed.
Cụ thể, nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Kaye Reed dẫn đầu đã tìm thấy 13 chiếc răng cổ. Ảnh: @Tiến sĩ Kaye Reed.
Cụ thể, nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Kaye Reed dẫn đầu đã tìm thấy 13 chiếc răng cổ. Ảnh: @Tiến sĩ Kaye Reed.
Những chiếc răng cổ này thuộc về một loài người Homo sống ở vùng Afar của Ethiopia và có niên đại trùng với tổ tiên loài người Australopithecus từng sinh sống cách đây từ 2,6 đến 2,8 triệu năm trước. Ảnh: @Tiến sĩ Kaye Reed.
Những chiếc răng cổ này thuộc về một loài người Homo sống ở vùng Afar của Ethiopia và có niên đại trùng với tổ tiên loài người Australopithecus từng sinh sống cách đây từ 2,6 đến 2,8 triệu năm trước. Ảnh: @Tiến sĩ Kaye Reed.
Những chiếc răng này cho thấy, chủng người Australopithecus và Homo sơ khai cùng tồn tại như hai dòng dõi yếu ở vùng Afar cách đây hơn 2,5 triệu năm trước. Ảnh: @Tiến sĩ Kaye Reed.
Những chiếc răng này cho thấy, chủng người Australopithecus và Homo sơ khai cùng tồn tại như hai dòng dõi yếu ở vùng Afar cách đây hơn 2,5 triệu năm trước. Ảnh: @Tiến sĩ Kaye Reed.
Theo Kaye Reed, phát hiện này đang thay đổi hiểu biết của chúng ta về sự tiến hóa của loài người. Ảnh: @Tiến sĩ Kaye Reed.
Theo Kaye Reed, phát hiện này đang thay đổi hiểu biết của chúng ta về sự tiến hóa của loài người. Ảnh: @Tiến sĩ Kaye Reed.
Hiện vẫn chưa rõ liệu chủng người Homo và Australopithecus có ăn cùng một loại thức ăn hay không, và liệu họ có cạnh tranh nhau về thức ăn ở vùng Afar của Ethiopia hay không. Ảnh: @Tiến sĩ Kaye Reed.
Hiện vẫn chưa rõ liệu chủng người Homo và Australopithecus có ăn cùng một loại thức ăn hay không, và liệu họ có cạnh tranh nhau về thức ăn ở vùng Afar của Ethiopia hay không. Ảnh: @Tiến sĩ Kaye Reed.
Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ xác định được thức ăn của những chủng người này, bằng cách kiểm tra men răng của họ trong các nghiên cứu khảo cổ tiếp theo. Ảnh: @Tiến sĩ Kaye Reed.
Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ xác định được thức ăn của những chủng người này, bằng cách kiểm tra men răng của họ trong các nghiên cứu khảo cổ tiếp theo. Ảnh: @Tiến sĩ Kaye Reed.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
#Chiếc răng #hóa thạch #người tiền sử #chủng người #thức ăn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT