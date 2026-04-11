Rác thải tràn lan trên nhiều tuyến đường ven biển Sơn Trà

Ghi nhận của PV, tại một số khu đất trống ven biển, tuyến đường Nguyễn Trực qua tổ 22, 23 (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng), rác thải sinh hoạt, bao bì nhựa, xốp, vật liệu xây dựng bị tập kết tràn lan. Dưới cái nắng gay gắt, những bãi rác này bốc mùi hôi nồng nặc, ruồi nhặng xuất hiện dày đặc, gây ô nhiễm môi trường.

Theo người dân, cứ vào mỗi buổi chiều, rác thải từ nhiều nơi lại được đưa đến tập kết, hình thành các bãi rác tự phát. Ảnh: Duy Quốc

Ông Huỳnh Phước Đức (phường Sơn Trà) bức xúc cho biết, tình trạng rác thải tập kết quanh khu vực đã kéo dài nhiều năm qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm. “Xung quanh nhiều tuyến đường ở đây, đi đâu cũng gặp rác thải. Trời nắng lên là mùi bốc rất hôi, người dân quanh đây không thể chịu được. Nhiều hôm đang ăn cơm cũng phải đóng kín cửa vì mùi quá nặng”, ông Đức nói.

Không chỉ gây ô nhiễm không khí, rác thải còn làm mất mỹ quan đô thị trên tuyến đường Hoàng Sa – khu vực chỉ cách bãi biển vài trăm mét, nơi thường xuyên có người dân và du khách qua lại. Tuy nhiên, rác vẫn bị tập kết tràn lan ra đường, gây nhếch nhác và phản cảm.

Dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa, rác thải bị tập kết tràn lan, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị.

Bà Nguyễn Thị Lợi, tổ trưởng tổ 22, phường Sơn Trà cho biết, rác thải từ nhiều nơi đổ về khiến các thùng rác quá tải, tràn xuống lòng đường, gây ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Mong chính quyền sớm có phương án xử lý, di dời điểm tập kết rác ra khỏi khu dân cư.

Nhiều người tự ý đốt rác khiến khói bụi lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh khu vực.

Theo bà Lợi, một số người còn đốt rác khiến khói bụi lan rộng, phát tán mùi hôi khó chịu. Dù đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền và lực lượng chức năng, tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để. Sau mỗi đợt thu gom, chỉ một thời gian ngắn, rác thải lại tái xuất.

Trước thực trạng này, người dân mong muốn chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, lắp đặt camera giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác trái phép. Đồng thời, cần bố trí các điểm tập kết rác hợp lý, tránh để tình trạng đổ rác bừa bãi như hiện nay.