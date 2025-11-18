Hà Nội

Chính trị

Ra mắt phần mềm 'Mặt trận số' trên app iHanoi

Ngày 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã ra mắt phần mềm “Mặt trận số” trên app iHanoi và Khai mạc triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết sáng tạo”.

Theo Tuệ Phương/Báo Đại Đoàn Kết
Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội tham quan Triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết sáng tạo”.
Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội tham quan Triển lãm ảnh, không gian "Đoàn kết sáng tạo".

Dự nhấn nút ra mắt phần mềm “Mặt trận số” có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Phần mềm “Mặt trận số” được xây dựng với mục tiêu tạo nên một cầu nối hiện đại, minh bạch và thân thiện giữa MTTQ với nhân dân Thủ đô. Tại đây, người dân có thể dễ dàng phản ánh kiến nghị, tham gia góp ý chính sách, theo dõi các phong trào thi đua, tiếp cận thông tin về Mặt trận các cấp và đồng hành cùng các hoạt động của Mặt trận Thủ đô chỉ bằng những thao tác đơn giản trên điện thoại. Hơn hết, việc tích hợp trên nền tảng iHaNoi giúp “Mặt trận số Thủ đô” trở thành một hệ sinh thái dùng chung, kết nối nhiều dịch vụ số của Thành phố, góp phần mở rộng không gian tương tác trong hoạt động của hệ thống chính trị.

Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự Lễ ra mắt phần mềm “Mặt trận số” trên app iHanoi và Khai mạc triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết sáng tạo”.
Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự Lễ ra mắt phần mềm "Mặt trận số" trên app iHanoi và Khai mạc triển lãm ảnh, không gian "Đoàn kết sáng tạo".

Cùng với đó, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Ban Tổ chức thiết kế triển lãm ảnh và Không gian “Đoàn kết - Sáng tạo” là một điểm nhấn đặc biệt, nhằm tái hiện sinh động hành trình gắn bó, đồng hành và đổi mới của Mặt trận các cấp với nhân dân Thủ đô trong những năm qua. Không gian trưng bày hội tụ những hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc về công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, những mô hình đoàn kết, nhân ái, những phong trào thi đua yêu nước, cũng như những sáng kiến, cách làm hay trong xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội nhấn nút ra mắt phần mềm “Mặt trận số” trên app iHanoi.
Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội nhấn nút ra mắt phần mềm "Mặt trận số" trên app iHanoi.

Triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết sáng tạo” là lời tri ân đối với các thế hệ cán bộ Mặt trận các cấp, là nơi để đại biểu, nhân dân và bạn bè tìm thấy những giá trị bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nguồn sức mạnh đã, đang và sẽ tiếp tục đưa Thủ đô vững bước trên hành trình phát triển.

daidoanket.vn
