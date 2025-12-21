Hà Nội

Chính trị

Công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Sáng 21/12, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Hải Ninh

Trung tâm tài chính quốc tế được Đảng, Nhà nước và Chính phủ xác định là một trong những đột phá về thể chế, là quyết sách nhằm giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, để nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

66655555.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: VGP

Theo Bộ Tài chính, Hội nghị lần này là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược phát triển kinh tế – tài chính quốc gia, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.

Hội nghị diễn ra với ba mục tiêu chính: Công bố chính thức các văn bản quan trọng thiết lập đầy đủ khung pháp lý cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam; Khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng môi trường tài chính ổn định, minh bạch, an toàn và thân thiện với nhà đầu tư; Truyền tải thông điệp rõ ràng tới cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hợp tác và chia sẻ cơ hội phát triển.

Trước đó, ngày 27/6/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đây là khung pháp lý đầu tiên và là nền tảng quan trọng, vững chắc trong quá trình xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Để triển khai Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn triển khai Nghị quyết này.

Trong đó, Nghị định số 323/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ đã được ban hành quy định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Nghị định đã quy định mô hình tổ chức Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế gồm: Một hội đồng điều hành và hai cơ quan điều hành tại hai thành phố.

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2755/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam gồm 3 điều quy định về thành viên, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng điều hành.

