Đại thi hào Nguyễn Du đã để lại cho dân tộc và nhân loại những giá trị tư tưởng nhân văn sâu sắc và nghệ thuật thi ca đặc sắc còn nguyên vẹn sức sống.

Tối 20/12, tại Quảng trường Thành Sen, phường Thành Sen, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2025).

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thúy Anh.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định, trong không khí trang nghiêm và xúc động, chúng ta thành kính tri ân Đại thi hào Nguyễn Du - người đã để lại cho dân tộc và nhân loại những giá trị tư tưởng nhân văn sâu sắc và nghệ thuật thi ca đặc sắc còn nguyên vẹn sức sống sau hơn hai thế kỷ. Dù đã đi xa, nhưng thông điệp về Tâm – Tài – Mệnh, về lòng nhân ái và tình thương con người trong tác phẩm của ông vẫn còn mang tính thời sự sâu sắc được kết tinh trong lời nhắn gửi bất hủ:“Thiện căn ở tại lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

"Với trách nhiệm và niềm tự hào là quê hương của Đại thi hào, Hà Tĩnh xác định rõ vai trò chủ thể trong bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị di sản Nguyễn Du, qua đó khơi dậy động lực tinh thần, phát huy nguồn lực văn hóa nội sinh, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của quê hương, đất nước trong giai đoạn mới", Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, 260 năm ngày sinh Đại thi hào, những giá trị tư tưởng và tinh thần nhân văn toả sáng trong di sản Nguyễn Du vẫn soi rọi tâm hồn của mọi người dân Việt Nam hôm nay. Di sản của Nguyễn Du nhắc nhở chúng ta, phát triển phải vì con người; giàu mạnh phải gắn với nhân văn; văn hóa mãi là linh hồn trường tồn cùng sự phát triển của dân tộc, của thời đại.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du.

"Đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá di sản Nguyễn Du ra thế giới như một biểu tượng tiêu biểu của “Sức mạnh mềm” văn hóa Việt Nam. Cần chủ động giới thiệu với thế giới Truyện Kiều và những giá trị tư tưởng, nhân văn của Đại thi hào qua nhiều loại hình nghệ thuật và nền tảng số, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới bằng chiều sâu văn hóa, chiều sâu nhân văn của dân tộc. Tập trung biến di sản thành tài sản, tài nguyên văn hóa để hoán chuyển giá trị văn hóa thành giá trị phát triển, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển kinh tế - xã hội. Hà Tĩnh cần tiên phong trong việc xây dựng công nghiệp văn hóa dựa trên kho tàng di sản phong phú, đồ sộ của địa phương, mà trọng tâm là Khu di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Du, Khu di tích quốc gia đặc biệt Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác)....", ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm có chủ đề “Đại thi hào Nguyễn Du - chữ tâm sáng mãi”, tái hiện chân dung cuộc đời, sự nghiệp và di sản tư tưởng của Đại thi hào Nguyễn Du qua 4 chương: Thuở ấu thơ, Mười năm gió bụi, Viết Kiều đất nước hóa thành văn, Đồng vọng với thời gian.

Chương trình nghệ thuật “Đại thi hào Nguyễn Du - chữ tâm sáng mãi”.

Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, sân khấu hóa, thể hiện được tầm vóc, giá trị to lớn của Đại thi hào Nguyễn Du. Nội dung chương trình bám sát chủ đề, mạch cảm xúc xuyên suốt, tôn vinh rõ nét tư tưởng nhân văn, “chữ tâm” trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du.