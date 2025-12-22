Hà Nội

Chính trị

Trung ương họp riêng, cho ý kiến về báo cáo công tác nhân sự khoá XIV

Trung ương Đảng họp riêng cho ý kiến Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về công tác nhân sự khoá XIV, để trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Hải Ninh

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15, khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, sáng 22/12.

Theo thông cáo ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 15, khoá XIII của Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát hành, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

34445555555.jpg
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15

Sau phần khai mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng, cho ý kiến hoàn thiện Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khoá XIV quyết định, tổ chức bầu cử theo quy định.

Buổi chiều cùng ngày, Trung ương làm việc tại Tổ để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

