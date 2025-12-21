Trung tâm tài chính quốc tế là 'bệ phóng' để Việt Nam vươn tầm

Theo Thủ tướng, thành lập Trung tâm tài chính quốc tế không phải ý chí chủ quan, mà trở thành mệnh lệnh từ thực tiễn, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định như trên khi chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, sáng 21/12.

Thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là lựa chọn chiến lược

Thủ tướng nhấn mạnh, việc công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước sau 40 năm đổi mới.

Thủ tướng cho biết, sự ra đời của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, xuất phát từ tiềm năng, thế mạnh, từ tầm nhìn mang tính thời đại đối với mục tiêu chiến lược phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, sáng 21/12.

Thủ tướng phân tích, thứ nhất, trong bối cảnh dịch chuyển mạnh mẽ địa kinh tế toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi về tăng trưởng kinh tế, sự ổn định chính trị - xã hội, an ninh, an toàn, an sinh xã hội có chiều hướng tích cực và phát triển bền vững.

“Sự ổn định, trong đó có nền tảng kinh tế vĩ mô và triển vọng phát triển của Việt Nam chính là "chiếc mỏ neo" an toàn nhất, là "tài sản được định giá cao nhất" mà các nhà đầu tư tài chính toàn cầu luôn tìm kiếm và phát hiện các cơ hội đầu tư với Việt Nam. Khi trọng tâm kinh tế thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ về Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam với vị trí địa kinh tế thuận lợi có thể trở thành "điểm hội tụ" tự nhiên của dòng chảy nguồn vốn, hàng hóa, công nghệ toàn cầu nếu chúng ta biết tận dụng cơ hội", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ hai là yêu cầu nội tại của nền kinh tế. Theo Thủ tướng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số từ năm 2026 trở đi, hướng tới thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, Việt Nam không thể chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống, các ngành nghề thâm dụng lao động cao, tài nguyên, mà phải dựa vào các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ để thu hút nguồn lực đầu tư đơn thuần, mà quan trọng hơn cả, là trở thành huyết mạch thu hút các động lực tăng trưởng mới, với thị trường tài chính, dịch vụ tài chính cao cấp, những cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới, là đòn bẩy để tái cấu trúc nền kinh tế, đưa Việt Nam tiến lên nấc thang mới cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba là tận dụng "thời cơ thuận lợi". Việt Nam đang đứng trước cơ hội "có một không hai" để trở thành nơi hội tụ dòng vốn đầu tư, hàng hóa, công nghệ và nhân tài toàn cầu. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này, phải tận dụng để tạo ra động lực mới thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh mang tầm khu vực, toàn cầu.

Thủ tướng khẳng định việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế không phải là ý chí chủ quan, mà trở thành mệnh lệnh từ thực tiễn; là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là giải pháp hiệu quả, là sự gặp gỡ giữa nhu cầu tái cấu trúc dòng vốn đầu tư toàn cầu và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sự khởi đầu của một quá trình đổi mới

Điểm lại hành trình đi đến thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam chủ trương không cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực, thế giới; mà tìm hướng đi, lối đi riêng, với cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để phát triển một mô hình bổ trợ, liên thông, tạo thành một hệ sinh thái tài chính thống nhất, hiệu quả, bền vững, không những trong nước mà cả nước ngoài.

Thủ tướng cho rằng, việc đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động là sự khởi đầu của một quá trình đổi mới cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả đối với sự phát triển thị trường tài chính, với những tác động lan toả sâu rộng đến tất cả các ngành, lĩnh vực, các chủ thể của đất nước.

Trong đó, nâng tầm vị thế quốc gia đưa Việt Nam trở thành một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an ninh tài chính toàn cầu, trong chuỗi giá trị toàn cầu; tạo đột phá về nguồn lực, hình thành, phát triển một kênh huy động vốn hiệu quả, quy mô lớn, với chi phí thấp cho phát triển hạ tầng chiến lược mà không làm tăng trần nợ công; đồng thời là "bệ đỡ" cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn ra biển lớn, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, giá trị tiên tiến và chuỗi giá trị toàn cầu.

Đây cũng là "đột phá của đột phá" về thể chế, với lợi ích lớn nhất của trung tâm tài chính quốc tế không chỉ đo đếm bằng tiền, mà bằng sự đổi mới tư duy quản lý, công nghệ hiện đại với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ công nghệ và sự sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp". Áp lực cạnh tranh quốc tế sẽ thúc đẩy cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, minh bạch hơn, số hóa toàn diện hơn.

Để Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, thực chất, phát huy hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND TPHCM, TP Đà Nẵng và các cơ quan, địa phương liên quan tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; đồng thời đề nghị các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, quốc tế tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Lưu ý việc hoàn thiện hạ tầng và hệ sinh thái kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối gồm sân bay, bến cảng, hệ thống metro, đường sắt đô thị, đường vành đai…; hạ tầng số, dữ liệu, các khu thương mại tự do; các địa phương phải tập trung xây dựng hệ sinh thái phục vụ đời sống xã hội như y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao… theo chuẩn quốc tế để các chuyên gia, nhà đầu tư "an cư lạc nghiệp", yên tâm sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Nhằm bảo đảm cân bằng giữa tự do tài chính và an toàn hệ thống, giữa hiệu quả đầu tư và kiểm soát rủi ro, Thủ tướng yêu cầu cơ quan giám sát phát huy vai trò, hoạt động độc lập, minh bạch, tuân thủ các cam kết quốc tế về chống rửa tiền, không gây phiền hà, khuyến khích cho dòng vốn sạch gắn với công nghệ, kỹ năng quản lý hiện đại vào Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thổi bùng tinh thần tự tin, tự lực, tự cường, vượt qua giới hạn của bản thân; luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trong hội nhập trên các lĩnh vực.

Thủ tướng đề nghị các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế hãy luôn tin tưởng, đồng hành với Chính phủ, hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam; mạnh dạn đưa các nguồn lực, vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý, hàng hóa, nhân tài đến Việt Nam với phương châm đầu tư kinh doanh lâu dài, bền vững và thành công tại Việt Nam; đồng thời, hãy chia sẻ những kinh nghiệm quý thành công đã được đúc kết và cả những vấn đề thất bại, để giúp Việt Nam đi nhanh hơn, bền vững hơn, tiến nhanh, tiến mạnh ra thị trường thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh, ngay sau lễ ra mắt, các cơ quan của Trung tâm tài chính quốc tế bắt đầu hoạt động; các chủ thể bố trí ngay nguồn lực, kinh phí, trụ sở, trang thiết bị cần thiết; trường hợp có vướng mắc báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/12/2025.