Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương.

Sáng 4/11, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: VTV

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công công tác cán bộ đối với bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV Thành phố Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIII và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, sinh ngày 12/1/1965, quê quán tỉnh Ninh Bình. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ, cử nhân Luật, cử nhân kinh tế. Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 5/2024); Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (đến 7/2024); Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội (từ 7/2024); Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quá trình công tác, bà Bùi Thị Minh Hoài đã trải qua nhiều vị trí, chức vụ. Bà bắt đầu sự nghiệp là cán bộ, thanh tra viên cấp một tại tỉnh Nam Định, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí tại Hà Nam như Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam, Bí thư Thành ủy Phủ Lý.

Từ tháng 3/2009-3/2011, bà Bùi Thị Minh Hoài là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Từ tháng 3/2011-4/2018, bà là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015.

Từ tháng 5/2018-1/2021, bà là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ tháng 4/2021-7/2024, bà Bùi Thị Minh Hoài là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị (từ tháng 5/2024), Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ tháng 5/2021); Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng công tác quần chúng Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo.

Từ tháng 7/2024 đến tháng 11/2025, bà là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.