Chính trị

Ông Võ Trọng Hải giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thanh Hà

Chiều 18/11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề tiến hành kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An với tỷ lệ phiếu đạt 100%.

Kỳ họp cũng đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hồng Vinh do chuyển công tác.

vo-trong-hai.png
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải phát biểu nhận nhiệm vụ.

HĐND tỉnh Nghệ An cũng cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Trung (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An). Lý do, ông Nguyễn Đức Trung đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Thành ủy và được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho biết, ông nhận nhiệm vụ trong thời điểm cuối năm 2025 – giai đoạn bản lề đòi hỏi quyết tâm, đổi mới và hành động mạnh mẽ để về đích sớm, vững chắc, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của tỉnh.

Theo ông Hải, ở cương vị Chủ tịch UBND tỉnh trong giai đoạn mới không chỉ là người điều hành, quản lý mà còn phải là người kiến tạo, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững.

Trước đó, vào chiều 17/11, Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Võ Trọng Hải - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030, được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

