Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Sáng 22/12, khai mạc Hội nghị Trung ương 15

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Hải Ninh

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành Phiên khai mạc.

1000047881.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 22 đến 23/12 sẽ xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cụ thể, Hội nghị Trung ương 15 tập trung giải quyết ba nội dung lớn, quan trọng.

Đó là: Nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng; Nhóm vấn đề về Dự thảo nội dung các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; Các công việc để tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng như: Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026; về chủ trương Tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) với Cách mạng Việt Nam và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Báo cáo công tác Tổ chức phục vụ Đại hội XIV cùng một số nội dung liên quan khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hội nghị tập trung trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan, công tâm trong lựa chọn nhân sự giới thiệu cho Đại hội XIV của Đảng, đóng góp ý kiến với các nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

#Hội nghị Trung ương 15 #Đại hội Đảng XIV #Tô Lâm #Công tác nhân sự #Chương trình nghị sự

Bài liên quan

Chính trị

Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ 19 - 25/1/2026

Theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 19 đến ngày 25/1/2026.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa có văn bản số 31 Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) thảo luận, cho ý kiến sâu sắc, toàn diện và thống nhất cao nhiều nội dung quan trọng trong đó có nhóm vấn đề về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Xem chi tiết

Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sáng nay, 8/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên bế mạc Hội nghị. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

tong-bi-thu-5419.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị - Ảnh VGP/Nhật Bắc
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới