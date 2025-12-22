Hội đồng Thi đua Trung ương họp chuẩn bị Đại hội thi đua toàn quốc

Chiều nay 22/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 16 của hội đồng, nhiệm kỳ 2021-2025.



Cùng tham dự phiên họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Tại phiên họp, Hội đồng tiến hành rà soát tổng thể các nhiệm vụ, công việc chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra vào ngày 26-27/12; đồng thời xem xét cho chủ trương về việc xét tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động" cho các tập thể, cá nhân để tôn vinh tại Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 16 của hội đồng, nhiệm kỳ 2021-2025. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu đánh giá, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, không chỉ mang ý nghĩa tổng kết, nhìn lại chặng đường thi đua 5 năm qua - một nhiệm kỳ hết sức đặc biệt, nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, vượt dự báo.

Đại hội còn là nơi hội tụ, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, mở ra một giai đoạn thi đua mới, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI về cơ bản được thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ và đảm bảo yêu cầu đề ra về báo cáo kết quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm (2021-2025), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030; xây dựng kịch bản chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến, tôn vinh, biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức; xây dựng và chuẩn bị các điều kiện hậu cần, an ninh phục vụ Đại hội, phương án bố trí ăn nghỉ, đi lại của các đại biểu...

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các tiểu ban, Bộ Nội vụ đã rất nỗ lực, quyết tâm, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước.

"Tinh thần là tổ chức Đại hội thi đua yêu nước phản ánh đúng bản chất của phong trào thi đua yêu nước của đất nước. Từ phong trào thi đua mang lại hiệu quả, mang lại lợi ích, giá trị cốt lõi cho con người Việt Nam; khẳng định truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng của đất nước; khẳng định khi mỗi lần có sự kiện gì thì lại có phong trào thi đua yêu nước phù hợp, tạo ra động lực, truyền cảm hứng để hoàn thành công việc quan trọng theo mục tiêu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng lưu ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện ngay việc triển khai trang trí khánh tiết; triển khai gian hàng trưng bày triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới; triển lãm ảnh với chủ đề "Thi đua yêu nước - vì một Việt Nam hùng cường", bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đồng thời huy động lực lượng nghệ sĩ, ca sĩ nỗ lực sáng tạo, làm mới lại những các tác phẩm, qua đó thể hiện tình yêu nước, tinh thần dân tộc, thể hiện ở sự cống hiến.

Cùng với đó, tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; kịp thời tuyên truyền làm nổi bật giá trị của phong trào thi đua, công tác khen thưởng, qua đó khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lan tỏa sâu rộng trong xã hội, tạo động lực, truyền cảm hứng, cho phát triển đất nước trong những năm tiếp theo.