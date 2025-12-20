Việt Nam và Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác chính trị, an ninh, quốc phòng

Ngày 18/12 (giờ địa phương), tại thủ đô Washington D.C., Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Quyền Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Fleet White đã đồng chủ trì Đối thoại Chính trị-An ninh-Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 14.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang và quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Fleet White. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Tại Đối thoại, hai bên đánh giá tình hình quan hệ song phương sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tiếp tục có nhiều tiến triển tích cực.

Việt Nam khẳng định coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm chiến lược hàng đầu, đồng thời hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường hợp tác, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Phía Hoa Kỳ khẳng định quan hệ trong 30 năm qua tiếp tục là một hình mẫu trong quan hệ quốc tế; tái khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với Việt Nam trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam độc lập, mạnh, thịnh vượng và tự cường.

Hai bên ghi nhận những kết quả nổi bật trong hợp tác thời gian qua, nhất là duy trì trao đổi, tiếp xúc các cấp; tăng cường hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống; cũng như triển khai hiệu quả các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh và tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA).

Phía Hoa Kỳ cảm ơn về sự hợp tác tích cực của Việt Nam trong công tác MIA và khẳng định cam kết tiếp tục mở rộng các dự án tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến mới nhằm hỗ trợ tìm kiếm thông tin, công nghệ giám định ADN của bộ đội Việt Nam mất tích. Hai bên đánh giá cao vai trò của các cơ chế hợp tác song phương về chính trị, quốc phòng, an ninh hiện có.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, từng bước mở rộng trên các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, phối hợp chuyên ngành trong phòng, chống tội phạm, kiểm soát công nghệ cao.

Về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Hai bên tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang có các cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Viện Cộng hòa, đại diện lãnh đạo Viện Dân chủ, Đồng Chủ tịch Đảng Cộng sản Hoa Kỳ… Đoàn công tác cũng gặp đại diện một số tổ chức, doanh nghiệp và học giả Hoa Kỳ.