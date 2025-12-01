Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chưa đến Tết Bính Ngọ, khách đến tận vườn đặt cọc quất cảnh

Kinh doanh

Chưa đến Tết Bính Ngọ, khách đến tận vườn đặt cọc quất cảnh

Những ngày này, làng trồng quất cảnh trên khắp cả nước đang tất bật chuẩn bị cho vụ Tết, nhiều nhà vườn đã có khách đặt cọc vì lo "cháy hàng". 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cứ khoảng cuối tháng 10 âm lịch hàng năm, khách hàng trong và ngoài tỉnh lại đổ về làng trồng quất cảnh Nam Phong (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) để chọn những cây đẹp nhất chơi Tết. Ảnh: Vietnamnet
Cứ khoảng cuối tháng 10 âm lịch hàng năm, khách hàng trong và ngoài tỉnh lại đổ về làng trồng quất cảnh Nam Phong (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) để chọn những cây đẹp nhất chơi Tết. Ảnh: Vietnamnet
Những ngày này, không khí hối hả chuẩn bị cho vụ Tết lan khắp các vườn quất Nam Phong. Ảnh: Gia đình &amp; xã hội
Những ngày này, không khí hối hả chuẩn bị cho vụ Tết lan khắp các vườn quất Nam Phong. Ảnh: Gia đình & xã hội
Bà con cần mẫn chăm sóc từng công đoạn, từ tưới nước, cắt tỉa, bón phân...Ảnh: Gia đình &amp; xã hội
Bà con cần mẫn chăm sóc từng công đoạn, từ tưới nước, cắt tỉa, bón phân...Ảnh: Gia đình & xã hội
Theo người trồng quất cảnh tại phường Vị Khê, năm nay vùng trồng không bị thiệt hại bởi bão lũ nên cây sinh trưởng đều, tỷ lệ đậu quả cao. Ảnh: Vietnamnet
Theo người trồng quất cảnh tại phường Vị Khê, năm nay vùng trồng không bị thiệt hại bởi bão lũ nên cây sinh trưởng đều, tỷ lệ đậu quả cao. Ảnh: Vietnamnet
Những quả tròn, đẹp, căng bóng được giữ lại; quả xấu méo loại bỏ để đảm bảo chất lượng. Ảnh: Gia đình &amp; xã hội
Những quả tròn, đẹp, căng bóng được giữ lại; quả xấu méo loại bỏ để đảm bảo chất lượng. Ảnh: Gia đình & xã hội
Một cây quất đẹp phải có cành chắc khỏe, lá xanh bóng, quả căng tròn. Ảnh: Gia đình &amp; xã hội
Một cây quất đẹp phải có cành chắc khỏe, lá xanh bóng, quả căng tròn. Ảnh: Gia đình & xã hội
Một chủ vườn tại phường Vị Khê cho biết, gia đình trồng khoảng 900 cây quất, trong đó có 300 cây được xuất bán năm nay bán với giá dao động từ 3 triệu đến gần 40 triệu đồng/cây, tùy kích cỡ và độ đẹp. Ảnh: Vietnamnet
Một chủ vườn tại phường Vị Khê cho biết, gia đình trồng khoảng 900 cây quất, trong đó có 300 cây được xuất bán năm nay bán với giá dao động từ 3 triệu đến gần 40 triệu đồng/cây, tùy kích cỡ và độ đẹp. Ảnh: Vietnamnet
Những cây giá gần 40 triệu đồng cao khoảng 4m tính từ gốc đến ngọn, đường kính khoảng 2,5m và phải mất 4-5 năm chăm sóc cẩn thận. Tuy nhiên, số lượng rất ít. Ảnh: Vietnamnet
Những cây giá gần 40 triệu đồng cao khoảng 4m tính từ gốc đến ngọn, đường kính khoảng 2,5m và phải mất 4-5 năm chăm sóc cẩn thận. Tuy nhiên, số lượng rất ít. Ảnh: Vietnamnet
Thông thường từ đầu tháng 11 âm lịch, khách hàng khắp nơi mới đổ về xem quất và đặt cọc. Ảnh: Gia đình &amp; xã hội
Thông thường từ đầu tháng 11 âm lịch, khách hàng khắp nơi mới đổ về xem quất và đặt cọc. Ảnh: Gia đình & xã hội
Trong khi đó, tại các nhà vườn Tứ Liên (Hà Nội), ngay từ giữa tháng 11 đã có nhiều khách hỏi mua quất cảnh vì lo ngại nguồn hàng khan hiếm do bão lũ. Ảnh: Hiếu Nguyễn/VTCnews
Trong khi đó, tại các nhà vườn Tứ Liên (Hà Nội), ngay từ giữa tháng 11 đã có nhiều khách hỏi mua quất cảnh vì lo ngại nguồn hàng khan hiếm do bão lũ. Ảnh: Hiếu Nguyễn/VTCnews
Những ngày này, người dân vùng trồng quất ở xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa cũng đang tất bật để kịp phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Dân Việt
Những ngày này, người dân vùng trồng quất ở xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa cũng đang tất bật để kịp phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Dân Việt
Từ sáng sớm, trong các nhà vườn, tiếng kéo cắt cành, tiếng trao đổi kỹ thuật vang lên rộn ràng. Ảnh: SGGP
Từ sáng sớm, trong các nhà vườn, tiếng kéo cắt cành, tiếng trao đổi kỹ thuật vang lên rộn ràng. Ảnh: SGGP
Theo người dân địa phương, dù mấy tháng trước có bão lũ nhưng thật may mắn là cây quất ở Hợp Tiến vẫn phát triển tốt, đặc biệt cây phát triển đồng đều, quả to, lá xanh và dày. Ảnh: Tiền phong
Theo người dân địa phương, dù mấy tháng trước có bão lũ nhưng thật may mắn là cây quất ở Hợp Tiến vẫn phát triển tốt, đặc biệt cây phát triển đồng đều, quả to, lá xanh và dày. Ảnh: Tiền phong
Hiện tại, một số thương lái đã bắt đầu đến Hợp Tiến đặt hàng quất cảnh. Ảnh: Tiền phong
Hiện tại, một số thương lái đã bắt đầu đến Hợp Tiến đặt hàng quất cảnh. Ảnh: Tiền phong
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Chuẩn bị quất cảnh Tết Nguyên đán #Nông dân trồng quất cảnh #Chất lượng và giá trị quất cảnh #Ảnh hưởng của thời tiết đến trồng quất #Thị trường quất cảnh mùa Tết #Nguồn hàng quất cảnh khan hiếm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT