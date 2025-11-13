Quốc hội thông qua dự toán số thu ngân sách Nhà nước năm 2026 là hơn 2,5 triệu tỷ đồng.

Chiều 13/11, với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026.

Theo đó, Quốc hội thông qua dự toán số thu ngân sách Nhà nước năm 2026 là hơn 2,5 triệu tỷ đồng.

Về điều hành ngân sách Nhà nước năm 2025, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo rà soát tình hình sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Trung ương đã giao cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, kết thúc năm 2025 không sử dụng hết, thực hiện thu hồi, hoàn trả nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương.

Quốc hội cho phép sử dụng nguồn tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2025 (gồm: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách Nhà nước giao đầu năm 2025 tăng thêm so với dự toán giao đầu năm 2024; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên ngân sách Nhà nước 7 tháng cuối năm 2025) để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Cho phép chuyển nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 và nguồn tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2025 để xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền chưa sử dụng hết trong năm 2025 sang năm 2026 để tiếp tục thực hiện.

Về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội, các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

Cùng đó, cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế; cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương để thực hiện chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Quốc hội giao Chính phủ phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025.

Quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý thu, cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững; mở rộng cơ sở thu; chống thất thu, chuyển giá trốn thuế; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất…

Quốc hội cũng yêu cầu cần nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, khắc phục triệt để tình trạng chậm triển khai thực hiện dự án đầu tư công, chậm giải ngân vốn đầu tư công; hạn chế tối đa việc chuyển nguồn.

Chính phủ cũng được giao trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 tiết kiệm ngay 5% dự toán khi phân bổ chi đầu tư ngân sách từ đầu năm để bổ sung nguồn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (ngoài tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương) để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội