Nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Quốc hội thông qua việc nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; bảo đảm tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình…

Sáng 13/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Với 429/433 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 90,51%), Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Nghị quyết đặt ra 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 chủ yếu, gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 đô la Mỹ (USD); Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 8,5%.

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt khoảng 25,3%; Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 29,5%; Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1-1,5 điểm %; Số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt khoảng 15,3 bác sĩ; Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 34,7 giường bệnh; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%.

Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tối thiểu 15%; Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%; Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 95%.

Để thực hiện, Nghị quyết đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; trong đó, có giải pháp tập trung đầu tư xây dựng, bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối quốc gia, quốc tế, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, hệ thống đường sắt, hệ thống sân bay quốc tế, hệ thống cảng biển, hạ tầng năng lượng; thúc đẩy phát triển các dự án có tính liên vùng và hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng chuyển đổi số; điều chỉnh quy hoạch phù hợp với bối cảnh mới.

Cụ thể, đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TP HCM; hoàn thành việc khảo sát, thiết kế các tuyến đường sắt kết nối khu vực, quốc tế, một số đoạn tuyến trên đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Đầu tư phát triển hệ thống đường bộ, đường cao tốc kết nối các vùng, miền và với các nước láng giềng.

Nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; bảo đảm tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình… Khẩn trương triển khai dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cảng Hòn Khoai và một số cảng biển tiềm năng khác.

Về giải pháp đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe nhân dân, Nghị quyết nêu rõ: Đẩy mạnh Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội; năm 2026 phấn đấu hoàn thành trên 110 nghìn căn.

Nghị quyết cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa phương và tích hợp dữ liệu lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; hoàn thiện và hoạt động sàn giao dịch bất động sản.

Xây dựng Đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại Hà Nội và TP.HCM; tiếp tục rà soát, điều chỉnh phù hợp lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành ở Việt Nam.