Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Quốc hội thảo luận giải pháp tháo gỡ vướng mắc thi hành Luật Đất đai

Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai trong tuần này.

Theo Luân Dũng/ Báo Tiền Phong

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, trong ngày làm việc hôm nay (1/12), Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận ở hội trường về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản và Luật Chuyển đổi số.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai cũng được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến vào chiều cùng ngày. Cuối mỗi phiên thảo luận, các thành viên Chính phủ sẽ giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra.

Quốc hội sẽ thảo luận về nhiều nội dung quan trọng trong tuần làm việc này. Ảnh: Như Ý
Quốc hội sẽ thảo luận về nhiều nội dung quan trọng trong tuần làm việc này. Ảnh: Như Ý

Ngày 2/12, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận về hai nội dung quan trọng: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 – 2035.

Bước sang ngày làm việc thứ 3 của tuần này (3/12), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình sẽ trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, và Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn này.

Sau báo cáo thẩm tra, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận ở hội trường về các báo cáo kể trên.

Ngày 4/12, Quốc hội sẽ dành cả ngày thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao…

Cũng trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp…

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/quoc-hoi-thao-luan-giai-phap-thao-go-vuong-mac-thi-hanh-luat-dat-dai-post1800797.tpo
#Thảo luận pháp luật đất đai #Chính sách tháo gỡ vướng mắc #Nghị quyết về quản lý đất đai #Chính sách bảo vệ sức khỏe nhân dân #Chương trình phát triển y tế và giáo dục #Thực hiện nghị quyết Quốc hội

Bài liên quan

Chính trị

Vì sao kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV chưa sửa Luật Đất đai?

Quốc hội sẽ không sửa Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 10 mà sẽ ban hành Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi thực hiện các quy định của luật hiện nay.

Chiều 17/10, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Tại đây, báo chí đặt câu hỏi về việc vì sao theo kế hoạch ban đầu Quốc hội sẽ tiến hành sửa Luật Đất đai, nhưng có sự thay đổi bằng việc ban hành Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi thực hiện các quy định của Luật hiện nay, nhất là về cách tính giá đất?

Xem chi tiết

Chính trị

Thủ tướng chỉ đạo gỡ “điểm nghẽn” pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai

Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện chỉ đạo tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc do quy định pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện 130/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nêu:

Thời gian qua, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng, hoàn thiện văn bản uy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản và đất đai. Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024, Luật Đất đai năm 2024 đã giải quyết được nhiều vướng mắc, bất cập của Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Đất đai năm 2013; tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập chưa được giải quyết triệt để và chưa phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, là nguyên nhân vướng mắc, ách tắc, cản trở phát triển kinh tế - xã hội. Bộ Chính trị đã chỉ đạo sửa đổi Luật Địa chất và khoáng sản, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ đạo sửa đổi Luật Đất đai, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV (tháng 10-2025).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới