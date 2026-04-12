Quốc hội chốt giảm nhiều loại thuế với xăng, dầu về 0% từ ngày 16/4

Quốc hội quyết nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Thiên Tuấn

Sáng 12/4, với 460/460 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (tỷ lệ 100%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu, nhiên liệu bay.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6.

Để đảm bảo điều hành thị trường xăng, dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp với diễn biến giá trên thị trường thế giới, Quốc hội giao Chính phủ ban hành Nghị quyết để quyết định điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực.

Quốc hội cũng giao Chính phủ quyết định trường hợp khẩn cấp, điều chỉnh quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Nghị quyết này. Cả hai nội dung này Chính phủ cần báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trong thời gian Nghị quyết có hiệu lực thi hành, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Nghị quyết này với các văn bản quy phạm pháp luật khác về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.

Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng khi bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các nội dung về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế, quản lý thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

