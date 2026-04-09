Quatest 3 mở thầu thiết bị hơn 2,3 tỷ đồng: Hai doanh nghiệp so kè sát sao về giá

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 vừa mở thầu gói thiết bị xác định lưu huỳnh. Biên bản mở thầu ghi nhận có 2 hai nhà thầu tham dự. Trong đó, Kỹ thuật Sao Việt đưa ra giá cao hơn đối thủ khoảng 44,8 triệu đồng.

Thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) vừa tổ chức mở thầu gói thầu mua sắm thiết bị chuyên dụng. Theo biên bản mở thầu ghi nhận ngày 13/03/2026, có hai doanh nghiệp trong ngành thiết bị khoa học cùng nộp hồ sơ tham dự, tạo nên cuộc cạnh tranh trực diện về giá và năng lực kỹ thuật.

Dữ liệu từ biên bản mở thầu

Gói thầu "HH - Thiết bị xác định hàm lượng lưu huỳnh tổng" (Mã TBMT: IB2600079627-00) thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2025 của Phòng thí nghiệm Dầu khí. Gói thầu này được phê duyệt theo Quyết định số 0445/QĐ-KT3 ngày 05/02/2026 do Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 ký ban hành.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Theo hồ sơ mời thầu, giá gói thầu được xác định là 2.322.300.000 đồng, sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Địa điểm thực hiện gói thầu tại Xã Cát Lái, TP HCM.

Kết quả mở thầu công khai lúc 14:10 ngày 13/03/2026 cho thấy sự xuất hiện của hai nhà thầu:

Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt (MST: 0303867083, địa chỉ tại TP HCM) dự thầu với giá 2.258.800.000 đồng.

Công ty TNHH Công nghệ LT Việt Nam (MST: 0105315182, địa chỉ tại TP Hà Nội) dự thầu với giá 2.214.000.000 đồng.

So với giá dự toán, mức giá của Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt đang thấp hơn 63.500.000 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Công nghệ LT Việt Nam đưa ra mức giá 2.214.000.000 đồng, chênh lệch khoảng 44.800.000 đồng so với đối thủ.

Năng lực "so găng" của các nhà thầu

Phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy cả hai doanh nghiệp đều là những đơn vị dày dạn kinh nghiệm. Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt từng tham gia và trúng 129/158 gói thầu. Doanh nghiệp này thường xuyên xuất hiện tại các gói thầu cung cấp thiết bị thí nghiệm chuyên sâu tại khu vực phía Nam.

Ở phía đối diện, nhà thầu từ TP Hà Nội là Công ty TNHH Công nghệ LT Việt Nam cũng cho thấy sự quyết tâm khi vượt đường sá xa xôi để dự thầu tại TP HCM. Doanh nghiệp này đã từng tham gia và trúng 34/68 gói thầu. Việc cả hai đơn vị đều đưa ra mức giá sát nhau minh chứng cho tính cạnh tranh lành mạnh và sự am hiểu thị trường thiết bị phân tích dầu khí của các nhà thầu.

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Dưới góc độ pháp lý, việc gói thầu thu hút hai nhà thầu tham dự là tín hiệu tích cực cho hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15), bên mời thầu và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm giải trình cao về tính minh bạch trong quá trình xét thầu.

Luật sư Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Với thiết bị công nghệ cao như máy xác định lưu huỳnh, tiêu chuẩn kỹ thuật là yếu tố then chốt. Theo Luật Đấu thầu mới nhất, việc đánh giá E-HSDT không chỉ dựa trên giá mà phải xem xét kỹ lưỡng khả năng đáp ứng các thông số kỹ thuật nghiêm ngặt của Phòng thí nghiệm Dầu khí."

Đồng quan điểm, chuyên gia Đào Giang nhấn mạnh, các đơn vị sự nghiệp như Quatest 3 cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đăng tải kết quả và xử lý tình huống theo Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đặc biệt, nếu gói thầu chỉ có một nhà thầu đáp ứng kỹ thuật, chủ đầu tư phải thực hiện các bước xử lý tình huống theo đúng quy định tại Điều 131 Nghị định 214/2025/NĐ-CP để đảm bảo không thất thoát ngân sách và quỹ hoạt động sự nghiệp.

Dư luận đang chờ đợi kết quả phê duyệt lựa chọn nhà thầu cuối cùng từ phía Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 để xác định đơn vị sẽ cung ứng thiết bị quan trọng này trong năm 2026.